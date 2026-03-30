株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下：ジーニー）は、サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」において、誤字・脱字による検索時の課題を解消する「スペルチェック」機能の提供を開始しました

■背景と目的

近年、Webサイトにおける検索は、スマートフォン利用の増加とともに日常的な行動として定着しています。その一方で、スマートフォン特有の入力負荷（打ち間違い・変換ミス・小さなキーボードによる誤操作など）により、誤字や脱字、表記ゆれが一定の割合で発生しています。しかし、従来のサイト内検索は、文字列の正確な一致を優先する設計が中心であり、ユーザーが不正確なキーワードで検索した際に「意図を推定して検索結果を表示する」仕組みが十分ではありません。その結果、該当商品がヒットせず、検索結果が0件、またはユーザーの検索意図と異なる商品が表示されるなどの不適切なケースが発生し、検索による離脱の発生につながっています。こうしたことを踏まえジーニーは、誤字・脱字があってもユーザーが目的の商品やコンテンツに到達できる検索体験を実現し、「検索したのに見つからない」というストレスを減らすことを目的に本機能を開発しました。ユーザーの「入力の揺らぎ」を前提に検索体験を設計し直すことで、離脱を防止し、コンバージョン率を向上させることができます。

■機能概要

「スペルチェック」機能は、ユーザーが入力した検索キーワードに誤字・脱字などが含まれる場合に、適切な修正候補キーワードを提案し、再検索を促す機能です。特に「検索結果が0件」の場合に効果を発揮し、修正候補キーワードをクリックすることで適切な検索結果を得られ、スムーズな検索体験を提供します。1. スペルチェック候補生成誤字・脱字を検出し、修正候補キーワードを生成します。例）ユーザー入力：「かーでがん」提案：「もしかして：カーディガン」

2. 複数候補の提示複数の修正候補キーワードがある場合、信頼度順に並べて提示します。これにより、ユーザーが意図した表記に近いキーワードを選びやすくします。例）ユーザー入力：「ばっく」提案：「もしかして：バック、バッグ、bag」

3. 制御機能Webサイト内のデータをもとに辞書を自動生成し、候補キーワードの手動メンテナンスの負荷を軽減します。さらに、不適切な単語や意味のない文字列など「候補として提示したくない語」は、管理画面で現場担当者がブラックリストとして即時に除外設定できるなど柔軟な運用が可能です。4. 表記ゆれへの対応大文字・小文字や、ひらがな・カタカナ等の、異なる表記を同じ文字として扱い、表記の違いによる検索漏れを防止します。

■導入メリット

・誤字・脱字などがあっても目的の商品やコンテンツに到達しやすくなり、検索体験が向上・候補キーワードのクリックで再検索できるため、検索結果0件による離脱を防止・検索成功率向上により、検索結果画面からの詳細ページへの遷移率が向上ジーニーは、今後もサイト運営者と来訪ユーザーが抱える課題や悩みをテクノロジーの力で解決し、誰もがマーケティングで成功できる世界の実現に向けて邁進してまいります。

■サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」

「GENIEE SEARCH」は、ECサイト・企業サイト向けの高度な検索ツールです。Webサイト上に散乱する情報を整理し、使いやすくすることにより、Webサイトの売上UPや顧客体験の改善をサポートします。検索されたキーワードはシステム内で集計・分析し、検索結果の改善に活用できるほか、ユーザーのニーズが把握できるため、コンテンツ改善や商品開発につながります。 URL：https://www.bsearchtech.com/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー AI/DX統括本部 マーケティンググループ SEARCHチーム担当：森本TEL：03-5909-8174MAIL：cx_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/