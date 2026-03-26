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住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行が協業を推進
〜三井住友信託ファンドラップ・不動産仲介などのサービス連携を拡大〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：大山 一也、以下「三井住友信託銀行」）は、2025年12月19日付で締結した業務提携契約に基づき、住信SBIネット銀行のお客さまに三井住友信託銀行グループの専門的なサービスを提供する取組を開始しましたので、お知らせいたします。
住信SBIネット銀行は、最先端のテクノロジーを活用し、住宅ローンや資産形成など、日常に密着した利便性の高い金融サービスを提供してきました。一方、三井住友信託銀行は、資産運用・資産管理、不動産、遺言・相続など、専門性の高いサービスの提供により、人生 100 年時代の「ベストパートナー」になることを目指してきました。
住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行は、サービス連携を拡大し、それぞれの強みを生かすことでお客さまの多様なニーズに応えていきます。
１．三井住友信託銀行の投資一任運用サービス「三井住友信託ファンドラップ」の取り扱い開始
＜本取組の狙い・背景＞
住信SBIネット銀行のお客さまに対し、三井住友信託銀行のファンドラップサービスの提供（三井住友信託銀行の担当者がオンライン（※1）でコンサルティングを行い、お客さまの資産運用方針に応じて、三井住友信託銀行が投資一任運用業者として資産の運用・管理を行う取り組み）を開始します。住信SBIネット銀行は、これまでもロボアドバイザーサービスを提供してきましたが、本取り組みにより、資産運用領域におけるサービスラインアップをさらに拡充します。まとまった資金の運用に不安をお持ちの方や、相談しながら投資を始めたい方に、新たな資産運用の選択肢を提供していきます。
住信SBIネット銀行のお客さまは、住信SBIネット銀行の三井住友信託ファンドラッププログラムのご利用により、三井住友信託ファンドラップのご契約金額に応じたスマプロポイントをお受け取りいただけます。詳細は住信SBIネット銀行のホームページをご確認ください。
【ファンドラップご利用プログラム】
（リンク：https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260326_005192/）
＜三井住友信託ファンドラップについて＞
三井住友信託ファンドラップは、長年の企業年金で培ったノウハウと専門的知見を生かしお客さまにあった資産運用・管理を行うサービスです。長期分散投資により、世界経済の成長を取り込んだインフレに負けない資産運用を目指しています。投資一任運用商品の現在の契約残高は２兆円（※2）を超えており、運用開始以降多くのお客さまにご愛顧いただいていますおります。
※１ 来店不要で時間と場所を選ばず相談できる“オンライン・コンサルプラザ”の担当者が承ります
※２ 2026年２月末時点（中規模法人等向けの投資一任運用商品「三井住友信託SMA」「三井住友信託SMA（プレミアム特約）」の残高を含みます）
２．三井住友トラスト不動産の不動産仲介・AI査定サービスの紹介開始
住信SBIネット銀行のお客さまに対し、三井住友トラスト不動産株式会社による不動産仲介サービスを紹介する取り組みを開始します。三井住友トラスト不動産株式会社は、三井住友信託銀行のグループ会社として、「想いまで託される仕事を。」を理念に、さまざまな想いが込められたお客さまの大切な不動産に関わる高品質な各種サービスを提供することで、長きにわたり多くのお客さまから高い信頼を得ています。
信託銀行グループならではの幅広い情報網とコンサルティング力を生かし、居住用不動産に加え、投資用・事業用不動産の売買仲介にも対応します。あわせて、豊富な取引実績データに基づくAI不動産査定サービスもご利用いただけます。詳細は住信SBIネット銀行のホームページ をご確認ください。
今後は更に提携を深め、住信SBIネット銀行のお客さま向けの手数料優遇なども検討していきます。
【不動産仲介・AI査定サービスの紹介】
（URL：https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/sp-app/aisatei/）
３．今後の取り組みついて
住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行とは、引き続き提携関係を強化し、両社の商品・サービスを一体的に提供することでお客さまの多様なニーズに応えていきます。
具体的には、三井住友信託銀行の商品・サービスにおける住信SBIネット銀行のお客さま向け特別プランのご案内や、共同で提供する三井住友信託NEOBANKの条件優遇などを進めていく予定です。これにより、住信SBIネット銀行のお客さまには、資産運用・不動産・遺言・相続といった三井住友信託銀行の高い専門性を生かしたサービスを、三井住友信託銀行のお客さまには、住信SBIネット銀行のテクノロジーを生かした利便性の高い銀行サービスを提供することを目指します。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と三井住友信託銀行株式会社（取締役社長：大山 一也、以下「三井住友信託銀行」）は、2025年12月19日付で締結した業務提携契約に基づき、住信SBIネット銀行のお客さまに三井住友信託銀行グループの専門的なサービスを提供する取組を開始しましたので、お知らせいたします。
住信SBIネット銀行は、最先端のテクノロジーを活用し、住宅ローンや資産形成など、日常に密着した利便性の高い金融サービスを提供してきました。一方、三井住友信託銀行は、資産運用・資産管理、不動産、遺言・相続など、専門性の高いサービスの提供により、人生 100 年時代の「ベストパートナー」になることを目指してきました。
住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行は、サービス連携を拡大し、それぞれの強みを生かすことでお客さまの多様なニーズに応えていきます。
１．三井住友信託銀行の投資一任運用サービス「三井住友信託ファンドラップ」の取り扱い開始
＜本取組の狙い・背景＞
住信SBIネット銀行のお客さまに対し、三井住友信託銀行のファンドラップサービスの提供（三井住友信託銀行の担当者がオンライン（※1）でコンサルティングを行い、お客さまの資産運用方針に応じて、三井住友信託銀行が投資一任運用業者として資産の運用・管理を行う取り組み）を開始します。住信SBIネット銀行は、これまでもロボアドバイザーサービスを提供してきましたが、本取り組みにより、資産運用領域におけるサービスラインアップをさらに拡充します。まとまった資金の運用に不安をお持ちの方や、相談しながら投資を始めたい方に、新たな資産運用の選択肢を提供していきます。
住信SBIネット銀行のお客さまは、住信SBIネット銀行の三井住友信託ファンドラッププログラムのご利用により、三井住友信託ファンドラップのご契約金額に応じたスマプロポイントをお受け取りいただけます。詳細は住信SBIネット銀行のホームページをご確認ください。
【ファンドラップご利用プログラム】
（リンク：https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260326_005192/）
＜三井住友信託ファンドラップについて＞
三井住友信託ファンドラップは、長年の企業年金で培ったノウハウと専門的知見を生かしお客さまにあった資産運用・管理を行うサービスです。長期分散投資により、世界経済の成長を取り込んだインフレに負けない資産運用を目指しています。投資一任運用商品の現在の契約残高は２兆円（※2）を超えており、運用開始以降多くのお客さまにご愛顧いただいていますおります。
※１ 来店不要で時間と場所を選ばず相談できる“オンライン・コンサルプラザ”の担当者が承ります
※２ 2026年２月末時点（中規模法人等向けの投資一任運用商品「三井住友信託SMA」「三井住友信託SMA（プレミアム特約）」の残高を含みます）
２．三井住友トラスト不動産の不動産仲介・AI査定サービスの紹介開始
住信SBIネット銀行のお客さまに対し、三井住友トラスト不動産株式会社による不動産仲介サービスを紹介する取り組みを開始します。三井住友トラスト不動産株式会社は、三井住友信託銀行のグループ会社として、「想いまで託される仕事を。」を理念に、さまざまな想いが込められたお客さまの大切な不動産に関わる高品質な各種サービスを提供することで、長きにわたり多くのお客さまから高い信頼を得ています。
信託銀行グループならではの幅広い情報網とコンサルティング力を生かし、居住用不動産に加え、投資用・事業用不動産の売買仲介にも対応します。あわせて、豊富な取引実績データに基づくAI不動産査定サービスもご利用いただけます。詳細は住信SBIネット銀行のホームページ をご確認ください。
今後は更に提携を深め、住信SBIネット銀行のお客さま向けの手数料優遇なども検討していきます。
【不動産仲介・AI査定サービスの紹介】
（URL：https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/sp-app/aisatei/）
３．今後の取り組みついて
住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行とは、引き続き提携関係を強化し、両社の商品・サービスを一体的に提供することでお客さまの多様なニーズに応えていきます。
具体的には、三井住友信託銀行の商品・サービスにおける住信SBIネット銀行のお客さま向け特別プランのご案内や、共同で提供する三井住友信託NEOBANKの条件優遇などを進めていく予定です。これにより、住信SBIネット銀行のお客さまには、資産運用・不動産・遺言・相続といった三井住友信託銀行の高い専門性を生かしたサービスを、三井住友信託銀行のお客さまには、住信SBIネット銀行のテクノロジーを生かした利便性の高い銀行サービスを提供することを目指します。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp