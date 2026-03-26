住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行が協業を推進





３．今後の取り組みついて



住信SBIネット銀行と三井住友信託銀行とは、引き続き提携関係を強化し、両社の商品・サービスを一体的に提供することでお客さまの多様なニーズに応えていきます。



具体的には、三井住友信託銀行の商品・サービスにおける住信SBIネット銀行のお客さま向け特別プランのご案内や、共同で提供する三井住友信託NEOBANKの条件優遇などを進めていく予定です。これにより、住信SBIネット銀行のお客さまには、資産運用・不動産・遺言・相続といった三井住友信託銀行の高い専門性を生かしたサービスを、三井住友信託銀行のお客さまには、住信SBIネット銀行のテクノロジーを生かした利便性の高い銀行サービスを提供することを目指します。





以上