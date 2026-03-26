IoT産業用コントローラの世界市場2026年、グローバル市場規模（プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS））・分析レポートを発表
2026年3月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「IoT産業用コントローラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、IoT産業用コントローラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界のIoT産業用コントローラ市場規模は2024年に20億9600万ドルと評価されています。産業自動化とスマート製造の進展により、市場規模は2031年までに30億2400万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.4％と見込まれています。
IoT産業用コントローラは、産業用モノのインターネット技術を支える重要な制御装置です。これらのコントローラは、移動通信技術や高度なデータ解析機能を統合し、工場や産業設備に設置された各種センサーや制御機器からデータを収集し、監視や自動制御を実現します。
この技術により、産業生産プロセスのリアルタイム監視、設備の遠隔管理、予知保全などが可能となり、生産効率や安全性の向上に大きく貢献します。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について包括的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のIoT産業用コントローラ市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場構造を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を指標として、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を示しています。さらに地域別および国別の市場規模、成長率、価格動向などについても詳細に分析されています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより企業の技術力や競争戦略、市場ポジションを把握することができます。
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市場セグメント分析
IoT産業用コントローラ市場は、主にコントローラの種類と用途の2つの観点から分類されています。
種類別では、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、プログラマブル・オートメーション・コントローラ（PAC）の3種類に分類されています。プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）は、製造ラインや機械設備の制御に広く使用されている代表的な産業用制御装置です。分散制御システム（DCS）は、大規模な生産設備やプラントの制御に適しており、複数の制御装置を分散して管理することができます。プログラマブル・オートメーション・コントローラは高性能な制御能力と柔軟なプログラミング機能を備え、複雑な自動化システムに対応します。
用途別では、製造業、エネルギーおよび電力、石油およびガス、物流、輸送、農業、医療、建設業など幅広い産業分野に分類されています。特に製造業ではスマート工場の導入が進んでおり、IoT産業用コントローラの需要が大きく拡大しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「IoT産業用コントローラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、IoT産業用コントローラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界のIoT産業用コントローラ市場規模は2024年に20億9600万ドルと評価されています。産業自動化とスマート製造の進展により、市場規模は2031年までに30億2400万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.4％と見込まれています。
IoT産業用コントローラは、産業用モノのインターネット技術を支える重要な制御装置です。これらのコントローラは、移動通信技術や高度なデータ解析機能を統合し、工場や産業設備に設置された各種センサーや制御機器からデータを収集し、監視や自動制御を実現します。
この技術により、産業生産プロセスのリアルタイム監視、設備の遠隔管理、予知保全などが可能となり、生産効率や安全性の向上に大きく貢献します。本レポートでは、米国の関税制度や国際政策の変化を踏まえ、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について包括的に分析しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界のIoT産業用コントローラ市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析を組み合わせて市場構造を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（ドル／台）を指標として、2020年から2031年までの市場動向と将来予測を示しています。さらに地域別および国別の市場規模、成長率、価格動向などについても詳細に分析されています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や企業プロフィール、代表的な製品事例なども掲載されています。これにより企業の技術力や競争戦略、市場ポジションを把握することができます。
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市場セグメント分析
IoT産業用コントローラ市場は、主にコントローラの種類と用途の2つの観点から分類されています。
種類別では、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、プログラマブル・オートメーション・コントローラ（PAC）の3種類に分類されています。プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）は、製造ラインや機械設備の制御に広く使用されている代表的な産業用制御装置です。分散制御システム（DCS）は、大規模な生産設備やプラントの制御に適しており、複数の制御装置を分散して管理することができます。プログラマブル・オートメーション・コントローラは高性能な制御能力と柔軟なプログラミング機能を備え、複雑な自動化システムに対応します。
用途別では、製造業、エネルギーおよび電力、石油およびガス、物流、輸送、農業、医療、建設業など幅広い産業分野に分類されています。特に製造業ではスマート工場の導入が進んでおり、IoT産業用コントローラの需要が大きく拡大しています。