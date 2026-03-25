「女性チャンネル♪LaLa TV」名称変更に関するプレスリリース

ディスカバリー・ジャパン合同会社

報道関係者各位

プレスリリース

2026年4月1日

「女性チャンネル♪LaLa TV」は2026年4月1日より「LaLa TV」へ名称変更します。

“自分らしい毎日を LaLa Your Days” をタグラインに、ブランドを刷新します。併せて新ブランドロゴを導入し、よりシンプルで親しみやすいデザインへと生まれ変わります。

2026年4月1日、長年ご愛顧いただいております「女性チャンネル♪LaLa TV」は、ブランド価値のさらなる向上と視聴者層の拡大を目的に、チャンネル名称を「LaLa TV」へ変更いたします。

新生「LaLa TV」は、“心を満たす多彩なコンテンツを届ける”ことをブランドコンセプトに、人生を楽しみ、挑戦し続けるすべての方に向けて、豊かな時間をもたらす番組をお届けします。

韓国・中国を中心としたアジアドラマの人気シリーズに加え、世界各国の映画やドラマ、バラエティ、さらにはウェルネスやライフスタイルなど、多彩なジャンルを取り揃え、視聴者の暮らしを豊かに彩る総合的なラインナップを強化してまいります。

【LaLa TVのブランド刷新の背景と狙い】

従来のファン層に根強い支持を受ける韓国ドラマ・中国ドラマに加え、より幅広い世代へ“心を満たす出会い”を提供するチャンネルへと進化するため、名称を端的で親しみやすい「LaLa TV」に変更します。

あわせて、世界各国の映画やドラマ、オリジナル制作のウェルネス番組をはじめ、幅広い視聴ニーズに応えるフォーマットを取り入れることで、視聴者のライフスタイルに寄り添う編成を強化します。

【新ロゴについて】

新ロゴは、全体のバランスを配慮しながら洗練させたタイポグラフィを採用し、視聴者の多様性と“心を満たす出会い”をテーマに、前向きなエネルギーを感じさせる、より深く鮮やかなカラーで表現しています。

【LaLa TVの新たな取り組み】

■ オリジナル番組「LaLa Fit～バレエ式 健康習慣～」

人気インストラクターが毎回登場し、自宅で気軽にできるバレエ式エクササイズをレクチャー。美しい姿勢や体幹アップを目指す健康習慣を提案します。

4月6日（月）開始

月～金 8:25～／土日 11:55～ ほか

■ 映画枠「ミッドナイト LaLa」新設

普遍的なテーマと上質な映像美で、幅広い世代に感動を届ける映画をセレクト。国内外の名作や話題作をラインナップします。

月～木 23:30～26:00（各日1作品）／金 23:30～翌7:00（3作品連続）

放送予定タイトル：「82年生まれ、キム・ジヨン」「人のセックスを笑うな」「キャロル」

【4月スタート主な新作ドラマラインナップ】

８２年生まれ、キム・ジヨン(C) 2020 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.人のセックスを笑うな(C) 2008「人のセックスを笑うな」製作委員会キャロル (C) NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2014 ALL RIGHTS RESERVED

■ 中国ドラマ「彼女は薔薇」（原題：玫瑰的故事）

20代・30代・40代…変わりゆく日々を“私らしく”生きる女性を描いたエモーショナル・ラブストーリー。

4/30（木）スタート（月～金 21:00～）

＜第1・2話先行＞4/5（日）14:00～

彼女は薔薇 (C) 2024 NEW CLASSICS TELEVISION

■ 韓国ドラマ「ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ」

朝鮮時代の天才・ホ・ギュンが現代ソウルにタイムスリップ！？

グルメ×ファンタジー×ラブコメの新感覚ドラマ。

4/27（月）スタート（月～金 12:00～／再放送 22:00～）

ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ (C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.

■ 海外ドラマ「MAJOR CRIMES～重大犯罪課 シーズン3」【吹替】

全米ケーブルTVでも圧倒的人気を誇る犯罪捜査シリーズ最新シーズン。

4/16（木）スタート（月～金 8:30～）

Major Crimes ～重大犯罪課＜シーズン3＞ (C) 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

その他、韓国・中国バラエティ、国内ライフスタイル番組など、LaLa TVならではのエンターテインメントを続々放送予定です。

＜LaLa TV公式Ｗｅｂサイト＞https://www.discoveryjapan.jp/lalatv/(https://www.discoveryjapan.jp/lalatv/)

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq: WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなど多様なポートフォリオとユニークなブランドを擁する、世界をリードするメディア・エンターテインメント企業です。

当社が制作・配給する番組やサービスは220以上の国・地域、50以上の言語に対応しており、多彩なブランドおよびネットワークを通じて、世界中の皆さまに情報とインスピレーション、笑いと感動をお届けしています。

主なブランド／ネットワーク：ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザース テレビジョン、ワーナー・ブラザース ゲームズ、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナー・クラシック・ムービーズ、Discovery en Español、Hogar de HGTV ほか。

詳細は https://www.wbd.com をご覧ください。