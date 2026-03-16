【園芸に特化した散水シャワーノズル】3月16日発売！

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株式会社グリーンライフ

『きれいな地球で暮らしたい』をテーマに商品を提供する・株式会社グリーンライフ（本社：新潟県三条市、代表取締役：外山裕一）は、園芸に特化した長さの異なる2種類の散水ノズルを2026年3月16日（月）より、全国の小売店およびECサイトにて販売開始いたしました。





[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gC7WDiVm12c ]

園芸に特化した2種類のシャワー水形　


微細な穴の金属製シャワー板で金属ジョウロのような繊細でやわらかなシャワーを実現しました。


１. スリムシャワー…範囲を絞った株元の水やりに


２. ワイドシャワー…広範囲にムラなく均一に






2つの機能で快適な水やり


１.手元にも遠くにも注ぎやすいヘッド

ヘッドは45°に曲がっており、手元にも遠くにもラクラク散水ができる設計となっています。


２.親指一つで細かく水量調節

スライドレバーで簡単に水量を調節できるので、植物の生育状態や土の固さに合わせて、水圧を抑えたやさしい水やりができます。





お客様のお悩みを解消したいという思いを商品化


当社では、「商品を通じてお客様に感動していただけるものづくり」をテーマに、商品開発に取り組んでいます。


日常的に植物へ水やりをしている庭師や花店、農家の方々にお話を伺ったところ、「シャワーが強すぎて土がめくれてしまう」「植物にやさしく水やりできない」「水形や水量の調節が使いにくい」といったお悩みがあることが分かりました。


そこで、市場に流通している散水ノズルの課題を分析し、植物や土にやさしく、誰でも使いやすい園芸に最適な散水ノズルを開発しました。


植物や土にやさしい散水のために、金属製のシャワー板を採用。金属ジョウロのような、きめ細かくやわらかなシャワーを実現しました。


また、シャワーの水圧で土を崩さないように、水量はスライドレバーで簡単に調節でき、片手でも操作ができます。スライドレバーで水量を調整することで、水圧を抑えたよりやさしい水やりができます。


植物の種類や生育状態など、用途や状況に合わせてスムーズに水やりができるように、ヘッド部分は回すだけで「ワイド」と「スリム」の2種類のシャワーに切り替えられます。


さらに、快適な散水ができるように、ヘッドは大きく動かさなくても手元から遠くまで水がまける45°の角度をつけています。


園芸に特化した設計により、植物にもやさしく、毎日の水やりをより快適にします。


商品詳細


商品名：園芸ノズル　G-GARDEN、園芸ノズル　G-GARDEN LONG


品番：EN-31SL(SGY)、EN-55SL(SGY)


サイズ：EN-31SL(SGY)/(約)全長31cm(ホースコネクターを含む)


　　　　EN-55SL(SGY)/(約)全長55cm(ホースコネクターを含む)


本体重量：EN-31SL(SGY)/(約)220g


　　　　　EN-55SL(SGY)/(約)260g


材質：シャワー板/ステンレス、グリップ/TPP、ヘッド・ホースコネクター/ABS



株式会社グリーンライフについて


(株)グリーンライフは、外山産業グループの一員です。外山産業グループは、住居・余暇関連用品の卸業“外山産業(株)”と、グリーンライフ製品の開発設計・製造から住設・家電製品の部品加工まで独自の技術と一貫した生産体制で行う“外山工業”の3社を中心としたグローバルな戦略を持つ企業グループです。



会社概要


社名：株式会社グリーンライフ


本社所在地：〒955-0852　新潟県三条市南四日町3-7-58


代表取締役：外山裕一


事業内容： エクステリア・園芸・DIY用品の企画・開発・販売


設立： 1977年9月


ホームページ：https://www.greenlife-web.co.jp/



製品に関するお問い合わせ先


電話（フリーダイヤル）：0120-717152


受付：9：00～12：00、13：00～17：00


土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。


Web： https://www.greenlife-web.co.jp/contact/



本プレスリリースに関するお問い合わせ先


株式会社グリーンライフ


担当：長谷川


電話：0256-36-4001


E-mail：info@greenlife-web.co.jp