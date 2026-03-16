【園芸に特化した散水シャワーノズル】3月16日発売！

株式会社グリーンライフ

『きれいな地球で暮らしたい』をテーマに商品を提供する・株式会社グリーンライフ（本社：新潟県三条市、代表取締役：外山裕一）は、園芸に特化した長さの異なる2種類の散水ノズルを2026年3月16日（月）より、全国の小売店およびECサイトにて販売開始いたしました。

園芸に特化した2種類のシャワー水形

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gC7WDiVm12c ]

微細な穴の金属製シャワー板で金属ジョウロのような繊細でやわらかなシャワーを実現しました。

１. スリムシャワー…範囲を絞った株元の水やりに

２. ワイドシャワー…広範囲にムラなく均一に

2つの機能で快適な水やり

１.手元にも遠くにも注ぎやすいヘッド

ヘッドは45°に曲がっており、手元にも遠くにもラクラク散水ができる設計となっています。

２.親指一つで細かく水量調節

スライドレバーで簡単に水量を調節できるので、植物の生育状態や土の固さに合わせて、水圧を抑えたやさしい水やりができます。

お客様のお悩みを解消したいという思いを商品化

当社では、「商品を通じてお客様に感動していただけるものづくり」をテーマに、商品開発に取り組んでいます。

日常的に植物へ水やりをしている庭師や花店、農家の方々にお話を伺ったところ、「シャワーが強すぎて土がめくれてしまう」「植物にやさしく水やりできない」「水形や水量の調節が使いにくい」といったお悩みがあることが分かりました。

そこで、市場に流通している散水ノズルの課題を分析し、植物や土にやさしく、誰でも使いやすい園芸に最適な散水ノズルを開発しました。

植物や土にやさしい散水のために、金属製のシャワー板を採用。金属ジョウロのような、きめ細かくやわらかなシャワーを実現しました。

また、シャワーの水圧で土を崩さないように、水量はスライドレバーで簡単に調節でき、片手でも操作ができます。スライドレバーで水量を調整することで、水圧を抑えたよりやさしい水やりができます。

植物の種類や生育状態など、用途や状況に合わせてスムーズに水やりができるように、ヘッド部分は回すだけで「ワイド」と「スリム」の2種類のシャワーに切り替えられます。

さらに、快適な散水ができるように、ヘッドは大きく動かさなくても手元から遠くまで水がまける45°の角度をつけています。

園芸に特化した設計により、植物にもやさしく、毎日の水やりをより快適にします。

商品詳細

商品名：園芸ノズル G-GARDEN、園芸ノズル G-GARDEN LONG

品番：EN-31SL(SGY)、EN-55SL(SGY)

サイズ：EN-31SL(SGY)/(約)全長31cm(ホースコネクターを含む)

EN-55SL(SGY)/(約)全長55cm(ホースコネクターを含む)

本体重量：EN-31SL(SGY)/(約)220g

EN-55SL(SGY)/(約)260g

材質：シャワー板/ステンレス、グリップ/TPP、ヘッド・ホースコネクター/ABS

株式会社グリーンライフについて

(株)グリーンライフは、外山産業グループの一員です。外山産業グループは、住居・余暇関連用品の卸業“外山産業(株)”と、グリーンライフ製品の開発設計・製造から住設・家電製品の部品加工まで独自の技術と一貫した生産体制で行う“外山工業”の3社を中心としたグローバルな戦略を持つ企業グループです。

会社概要

社名：株式会社グリーンライフ

本社所在地：〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-7-58

代表取締役：外山裕一

事業内容： エクステリア・園芸・DIY用品の企画・開発・販売

設立： 1977年9月

ホームページ：https://www.greenlife-web.co.jp/

製品に関するお問い合わせ先

電話（フリーダイヤル）：0120-717152

受付：9：00～12：00、13：00～17：00

土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。

Web： https://www.greenlife-web.co.jp/contact/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社グリーンライフ

担当：長谷川

電話：0256-36-4001

E-mail：info@greenlife-web.co.jp