ナレフルチャット、OpenAI最新「GPT-5.4」など3モデルを追加～長大なデータへの対応とハルシネーション削減で、業務精度の向上を実現～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は、2026年3月9日(月)、OpenAIの最新モデル3種『GPT-5.4』『GPT-5.4 Pro』『GPT-5.3 Instant』を追加しました。長大なデータ理解への対応やハルシネーション削減のアップデートにより、業務の精度と信頼性が大幅に向上します。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343791/images/bodyimage1】
■新機能の詳細
(1) GPT-5.4（次世代標準モデル）
OpenAIの最新標準モデル「GPT-5.4」は、長大なデータ処理への対応とハルシネーションの削減を実現しています。
【主な特長】
・膨大な文書の一括処理：マニュアルや書籍数十冊分の膨大な文脈を一度に読み込み、理解可能
・ハルシネーション大幅削減：従来モデル（GPT-5.2）との比較で、エラー率18%削減、事実誤認約33%削減で実務での信頼性が大幅に向上
【活用シーン・効果】
複数のマニュアルや契約書群からの情報抽出、要約などの業務などがより正確に行えるようになります。これにより、日常的なデータ整理業務の効率を底上げします。
(2) GPT-5.4 Pro（最上位推論モデル）
「GPT-5.4 Pro」は、最高難度の論理構築を行うプロフェッショナル向け最上位モデルです。
【主な特長】
・圧倒的な深い思考力：回答前にモデル内部で長時間の論理思考を行い、極めて精度の高い回答を生成
・エンタープライズ品質の論理構築：複雑な計算や条件分岐において、他の追随を許さない正確性
【活用シーン・効果】
財務モデリング、システム設計、法的・学術的リサーチなど、ミスが許されない専門業務でエキスパートアシスタントとして活躍します。
(3) GPT-5.3 Instant（人間らしさを追求した対話モデル）
「GPT-5.3 Instant」は、人間らしくダイレクトな対話を実現したOpenAI最新の汎用モデルです。
【主な特長】
・「AIらしさ」の排除：過剰な前置きや不自然なトーンを排除した、単刀直入な回答を実現
・ハルシネーション大幅低減：Web検索を伴う回答での事実誤認を、前モデル比で約27%削減
・自然なビジネストーン維持：ビジネスシーンでもそのまま使える、フォーマルかつ自然な文章を生成
【活用シーン・効果】
メール下書き、議事録要約、社内文書作成など、ルーチンワークの手直し時間が大幅削減。Web検索を用いた、業界の動向調査や競合情報収集の精度・効率の向上も実現します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTとMicrosoft Copilotの違いとは？
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-copilot-difference/
ChatGPTの社内利用で業務効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-internal-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343791/images/bodyimage1】
■新機能の詳細
(1) GPT-5.4（次世代標準モデル）
OpenAIの最新標準モデル「GPT-5.4」は、長大なデータ処理への対応とハルシネーションの削減を実現しています。
【主な特長】
・膨大な文書の一括処理：マニュアルや書籍数十冊分の膨大な文脈を一度に読み込み、理解可能
・ハルシネーション大幅削減：従来モデル（GPT-5.2）との比較で、エラー率18%削減、事実誤認約33%削減で実務での信頼性が大幅に向上
【活用シーン・効果】
複数のマニュアルや契約書群からの情報抽出、要約などの業務などがより正確に行えるようになります。これにより、日常的なデータ整理業務の効率を底上げします。
(2) GPT-5.4 Pro（最上位推論モデル）
「GPT-5.4 Pro」は、最高難度の論理構築を行うプロフェッショナル向け最上位モデルです。
【主な特長】
・圧倒的な深い思考力：回答前にモデル内部で長時間の論理思考を行い、極めて精度の高い回答を生成
・エンタープライズ品質の論理構築：複雑な計算や条件分岐において、他の追随を許さない正確性
【活用シーン・効果】
財務モデリング、システム設計、法的・学術的リサーチなど、ミスが許されない専門業務でエキスパートアシスタントとして活躍します。
(3) GPT-5.3 Instant（人間らしさを追求した対話モデル）
「GPT-5.3 Instant」は、人間らしくダイレクトな対話を実現したOpenAI最新の汎用モデルです。
【主な特長】
・「AIらしさ」の排除：過剰な前置きや不自然なトーンを排除した、単刀直入な回答を実現
・ハルシネーション大幅低減：Web検索を伴う回答での事実誤認を、前モデル比で約27%削減
・自然なビジネストーン維持：ビジネスシーンでもそのまま使える、フォーマルかつ自然な文章を生成
【活用シーン・効果】
メール下書き、議事録要約、社内文書作成など、ルーチンワークの手直し時間が大幅削減。Web検索を用いた、業界の動向調査や競合情報収集の精度・効率の向上も実現します。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTとMicrosoft Copilotの違いとは？
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-copilot-difference/
ChatGPTの社内利用で業務効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-internal-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ