和歌山の厳選素材を使用し、一つひとつ丁寧に手作りする和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)(和歌山県和歌山市、代表取締役社長：雑賀 泰弘)は、2026年3月1日(日)より、春の訪れを感じさせる期間限定の新フレーバー3種を発売します。





今回の新作は、和歌山県オリジナル品種のブランド苺「まりひめ」や、果汁たっぷりの「清見オレンジ」、さらに紀州御坊の伝統的な「天塩」など、地元の誇る素材を主役に据えました。





オンラインサイト： https://www.buttersand101-shop.jp





バターサンド12種セット





■季節限定の新作フレーバー3種(2026年5月31日まで)





季節限定3種 集合写真





◎まりひめ苺ミルク(和歌山素材使用)(季節限定)…320円(税込)

【和歌山ブランドの真髄】和歌山県オリジナル品種の苺「まりひめ」を贅沢に使用

「まりひめ」は、高い糖度と芳醇な香りが特徴。そのフレッシュな味わいを閉じ込めたクリームに、北海道産牛乳をじっくり炊き上げた「自家製ミルクジャム」を合わせました。クリーミーなバターと、苺の酸味、ミルクのコクが口の中でほどける、春一番にふさわしい逸品です。





まりひめ苺ミルク 単品





◎清見オレンジと3種のナッツ(和歌山素材使用)(季節限定)…320円(税込)

【大人のマリアージュ】お酒とも相性抜群な「清見オレンジ×3種のナッツ」

和歌山県産の清見オレンジをまるごと味わいつくす仕掛けを施しました。果肉のジャムに加え、自家製のオランジェット(皮の砂糖漬け)をあしらいとしてトッピング。くるみ、アーモンド、カシューナッツの3種のナッツが、バタークリームに心地よいリズムと深いコクを与えます。





清見オレンジと3種のナッツ 単品





◎ソルトあんバター(和歌山素材使用)(季節限定)…320円(税込)

【地産地消の極み】紀州の塩が引き立てる、進化系「あんバター」

「紀州御坊 塩屋の天塩」が味の決め手。北海道産の粒あんと、香り高い発酵バターを絶妙なバランスで配合しました。あえて混ぜ込みすぎないことで、バター本来の風味と、あんこの甘み、そして塩の結晶が引き立てる旨みをダイレクトに感じていただけるよう工夫しました。





ソルトあんバター 単品





～“ひとくちの幸せを贈る”和歌山バターサンド専門店101の想い～

「101」は、和歌山の豊かな自然が育む食材を、バターサンドという形に変えて発信しています。

今回の春の新作は、農家の方々が丹精込めて育てた果実や、伝統を守る塩職人の想いを一つのサンドに凝縮しました。

自分へのご褒美はもちろん、大切な方への「和歌山の春を届けるギフト」として選んでいただけることを願っています。





季節限定3種 イメージ





▼和歌山を、サブレに詰め込んで

101のサブレ生地は、和歌山・有田川町のクラフトビール醸造所「ノムクラフト・ブルーイング」の麦芽粕を再活用した、香ばしさ際立つオリジナル仕様。製粉には就労支援施設「はぐるま共同作業所 和の杜」が携わり、地元とのつながりを大切にしたアップサイクルにも取り組んでいます。





101のサブレ





ノムクラフトの麦芽粕





▼バターサンド全12種セットも大人気！ ※自社調べ

新作3種に加え、醤油の発祥地である湯浅・角長の粉末醤油を使った「しょうゆプリン」や、入手困難な幻のお酒の酒粕とじゃばらを組み合わせた「龍神丸の酒粕とじゃばら」など、和歌山の恵みを詰め込んだ定番9種を含めた全12種の詰め合わせもご用意。

季節の贈り物や、自分へのご褒美にも最適です。





バターサンド12種ご自宅用パッケージ





【店舗概要】

店舗名 ： 和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)

営業時間 ： 11：00～19：00(土・日・祝は17時まで)

定休日 ： 不定休

所在地 ： 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田193-68 ソルト黒田III 1F-A

電話 ： 073-414-2303

公式サイト ： https://buttersand101.jp

公式Instagram ： https://www.instagram.com/buttersand_101

公式X(旧：Twitter) ： https://x.com/buttersand101

LINE公式アカウント ： https://lin.ee/iqrlexg

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCzskqHpZruVc7JiPgAYiESg





店舗外観





店舗内観