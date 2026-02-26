長野県のショップ「僕らはおいしい応援団」で対象商品が２０％ＯＦＦ！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「僕らはおいしい応援団」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。

「僕らはおいしい応援団」では、長野県産の精米、りんごやシャインマスカットなどの果物、ながいもなどの野菜、精肉などの生鮮品や、長野県原料を使用したジュース、ワイン、スイーツなどの加工品を300品以上取り揃えています。

キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で、対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3801/

対象商品（おすすめ商品抜粋）

〇長野の米

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c380123/

信州の山々は雪解け水を豊富に蓄えており、そこから流れ込む清らかな水によって、高品質な長野米が育まれています。

〇長野県産りんご

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c10000031/

サンふじ、シナノスイート、シナノゴールド、グラニースミスなど、信州から個性豊かなりんごをお届けいたします。

〇信州の郷土食 おやき

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c380125/

地粉で練った皮に野沢菜やナスなどの食材を使った具を包んだ、昔ながらの信州の郷土食おやきをお届けします。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬

２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown