NotebookLMで作成したスライドはCanvaで編集｜スマートな活用法
NotebookLMは、情報整理や構成作成に優れたAIツールで、スライド資料を効率よく作成できます。さらに工夫することで、NotebookLMで作成したスライドはCanvaで編集・調整することが可能です。
内容作成はNotebookLM、デザイン調整はCanvaと使い分けることで、AI生成スライドを実務で使える完成度の高い資料に仕上げられます。
NotebookLMのスライドをCanvaで編集する方法を中心に、編集しやすくするための修正手順や、状況に応じた代替案も簡潔に紹介します。
1. NotebookLMで作成したスライドをCanvaで編集する方法
Canvaは、ブラウザ上で操作できるデザイン・スライド作成ツールで、PDFの読み込みやページ単位の編集、複数形式での書き出しに対応しています。
近年はAIで生成した資料やプレゼンテーションの調整用途でも広く使われており、NotebookLMで作成したスライドを編集・再利用する際の定番ツールとなっています。
NotebookLMで生成したスライドは、構成や内容は整っているものの、そのままではデザイン調整や細かな修正が難しい場合があります。
その点、Canvaを活用すれば、テキスト修正・レイアウト調整・形式変換まで一括で対応可能です。
現在では、「構成作成はNotebookLM、仕上げ編集はCanva」という使い分けが、もっとも一般的な編集フローのひとつといえるでしょう。
手順1：NotebookLMのスライドをCanvaに取り込む
まず、NotebookLMからスライド資料をPDF形式で書き出します。
そのPDFをCanvaにアップロードすると、複数ページのデザインデータとして自動変換され、ページごとに編集できる状態になります。
手順2：文字情報を編集可能な状態に変換する
Canva Proを利用している場合は、「マジックスタジオ」機能を使うことで、PDF内の文字情報を抽出し、編集可能なテキストレイヤーとして扱うことが可能です。
これにより、文字内容の修正だけでなく、フォントやサイズ、スタイルの変更も柔軟に行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341214/images/bodyimage1】
手順3：内容とレイアウトを整える
テキストや画像の配置を見直しながら、情報の流れを整理します。
余白や配色を調整することで、スライド全体の統一感が高まり、実務で使いやすいプレゼン資料に仕上げることができます。
手順4：完成したスライドを書き出す
編集が完了したら、PPTXやPDF形式でエクスポートするか、共有リンクを生成します。
用途に応じて形式を選べば、そのまま会議資料や配布用スライドとして活用できます。
2. NotebookLMで作成したスライドを編集するための主な代替手段
Canva以外にも、NotebookLMで作成したスライドを編集・変換できるツールはいくつか存在します。
とくに「文字修正・レイアウト調整・形式変換を一つのツールでまとめて行いたい」場合には、用途に応じた代替手段を選ぶことが重要です。
ここでは代表的な選択肢として、PDNob・DeckEdit・Lovartの3つを紹介します。
1. PDNob｜文字編集から形式変換まで一括対応できる定番ツール
PDNobは、PDF編集と変換に特化したソフトで、NotebookLMで作成したスライドをPDFのまま直接編集できる点が大きな特長です。
内蔵OCR機能により、画像として配置された文字も高精度で認識され、元のレイアウトや構成を保ったまま内容を修正できます。
