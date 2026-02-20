AI・IoT統合が生産性を革新―スマート農業機械市場、2031年1849.2億ドルへ
食の未来を創造する基幹産業：農業機械
農業機械は、食糧生産の効率化、省力化、高品質化を可能にする、社会にとって不可欠な基幹産業である。その本質的価値は、過酷な労働環境を改善し、限られた資源と労働力で最大限の生産性を引き出すことにある。トラクター、田植え機、コンバインといった主要な機械は、農業における作業を自動化・効率化し、収穫量の安定化とコスト削減に貢献する。近年では、IoT技術やAI、ロボティクスを統合したスマート農業機械の登場により、作物の生育状況をデータで管理し、精密な施肥や水やりを行うことが可能となった。これにより、生産性のさらなる向上だけでなく、環境負荷の低減も実現し、持続可能な食料供給システムの構築に不可欠な存在となっている。
人口増加と食料安全保障が牽引する市場の成長性
農業機械は、食料供給という人類共通の課題と深く結びついている。世界の人口増加に伴い、食料需要は拡大の一途をたどる一方、農業人口の減少や高齢化は多くの国で深刻な社会問題となっている。このような状況下で、農業の生産性を維持・向上させるためには、高性能な農業機械の導入が不可欠である。特に、スマート農業機械は、労働力不足を補うだけでなく、熟練農家のノウハウをデータ化することで、経験の浅い従事者でも安定した生産を可能にする。
LP Information調査チームの最新レポート「世界農業機械市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/576945/agricultural-machinery）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバル農業機械市場規模は1849.2億米ドルに達すると予測されている。この堅実な市場成長は、農業機械が特定の地域や産業の景気に左右されることなく、世界の食料安全保障という普遍的な課題に支えられていることを示している。特に、発展途上国における農業の機械化、先進国におけるスマート化への投資が、市場全体を牽引する二つの大きな要因となっている。
図. 農業機械世界総市場規模
図. 世界の農業機械市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、農業機械の世界的な主要製造業者には、John Deere、CNH Industrial(Case IH and New Holland)、Kubota、AGCO、Claas、Mahindra、LOVOL、JCB、WORLD、Yanmarなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。
農業機械市場の競争優位性は、製品の性能、耐久性、そしてサービス・サポート体制に集約される。市場は、長年の技術蓄積とブランド力を持つ大手グローバル企業が優位に立つ成熟した構造であり、新規参入には高い技術障壁が存在する。主要企業は、燃費効率の向上、排出ガスの削減、そして自動運転技術やデータ分析機能を搭載したスマート農業機械の開発を通じて差別化を図っている。また、グローバルなサプライチェーンを構築し、部品の安定供給と製造コストの最適化を追求することも重要な競争要因である。特に日本企業は、高い技術力と品質で、特に米作機械の分野で独自の優位性を保ち、アジア市場において強い存在感を示している。
