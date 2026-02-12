帝国ホテル「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」いちごの多彩な魅力を楽しめる商品を2月17日（火）より販売開始

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

いちごの多彩な魅力を楽しめる商品を2月17日（火）より販売開始

～厳選された地元素材を使用した限定ホールケーキから、可愛らしい手土産スイーツまで、

日本各地の逸品が勢ぞろい～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、いちごの多彩な魅力を楽しめる計5商品を2026年2月17日（火）より期間限定販売いたします。





いちご特集：https://another.imperialhotel.co.jp/season-strawberry.html

帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、日常に季節の彩りを添えるアイテムを豊富にご用意しております。

新商品として、厳選された北海道産素材を使用したチーズケーキ「北のベリーチーズケーキ ２層仕立て」や、軽やかな口当たりが魅力の「いちごのムースとバニラのババロワケーキ」など、食卓を華やかに彩るホールケーキ2種が登場。日本各地の名店が贈る特別な味わいを、ご自宅でお楽しみいただけます。

また、手土産やギフトにおすすめの小分けスイーツとして、牧場のミルクを使用した瓶スイーツ「ヨーグルトのクリームババロワ」や、個包装で配りやすい「フレーズ・塩キャラメル2種サブレ詰合せ」をご用意いたしました。そのほか、昨年ご好評いただいた「マカロンバリエ」が約1年ぶりに再登場。素材本来の甘味と香りを存分にご堪能いただける逸品です。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL いちご特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-strawberry.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年2月12日）での情報です。

販売日は変更する可能性がございます。

お取り寄せで楽しむ！地元素材を活かした、いちごのホールケーキ

●【新商品】北海道｜お菓子のドルチェヴィータ「北のベリーチーズケーキ ２層仕立て」

4,320円（直径12cm）

1999年のオープン以来、地元で親しまれてきた北海道札幌市の洋菓子店が手掛ける、本モール限定のオリジナルケーキです。いちごを混ぜ込み焼き上げたベイクドチーズケーキと、なめらかなレアチーズケーキを重ねた2層仕立ての土台に、北海道産のいちごやラズベリー、ブルーベリーをふんだんにあしらいました。3種のベリーが持つ甘味と酸味、北海道産の素材を使った2種のチーズケーキが織りなす異なる口どけを一度にお楽しみいただけます。ご自身へのご褒美として、アールグレイなどの紅茶とともに味わいたい逸品です。

※販売期間：2026年4月30日（木）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/dolcevita-0679.html

●【新商品】熊本県｜Doble K（ドブレ カー）「いちごのムースとバニラのババロワケーキ」

5,076円（直径12cm）

熊本県のパティシエール 塚本加奈子氏が、フランス修行時代に親しんだ軽やかなムースケーキを、日本の素材でアレンジしました。しっとりとしたチョコレートスポンジに、芳醇なバニラのババロワ、熊本県産「ゆうべに」と福岡県産「あまおう」を使用したなめらかなムースを重ねました。ムースの中のラズベリーコンフィチュールが程よい酸味のアクセントを添えています。

軽やかな口どけのとともに、チョコレートのコクとベリーの甘酸っぱさが広がるやさしい味わいは、小さなお子様がいるご家庭にもぴったり。桃の節句や誕生日など、ご家族の特別なお集まりにおすすめです。

※販売期間：2026年4月30日（木）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/doblek-0680.html

かわいい見た目に心惹かれる！手土産やギフトにもおすすめのいちごスイーツ

●【新商品】熊本県｜オオヤブデイリーファーム「ヨーグルトのクリームババロワ」

5,940円（苺クリーム／ショコラ／ピスタチオ／ラズベリー／パッション 5種各1本入）

熊本県合志市の「オオヤブデイリーファーム」では、自家製堆肥で育てたトウモロコシを飼料に、循環型農業を実践しています。大切に育てられた牛から絞った生乳を、3層仕立てのスイーツに仕上げました。

いちごやキウイの果実感のあるジュレ、濃厚な生クリーム、爽やかな酸味のヨーグルトとホワイトチョコレートのババロワが心地よく調和し、軽やかな後味で甘いものが得意でない方にもおすすめ。食後のひとときや、リラックスタイムに優しく寄り添う逸品です。

※販売期間：2026年4月30日（木）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/oyabudairyfarm-0665.html

●【新商品】石川県｜パティスリー ロリアンコティ「フレーズ・塩キャラメル2種サブレ詰合せ」

4,644円（2種セット9袋入）

石川県のパティシエール 吉岡順子氏が手掛ける2種サブレの詰合せです。着色料を使わず仕上げたやさしい色合いの「フレーズ」は、生地やクリームに甘酸っぱいいちごを練り込み、豊かな風味を引き出しました。能登の海水から作られた塩を使用した「塩キャラメル」は、コク深いキャラメルクリームにほどよい塩味のアクセントが加わった、奥行きのある味わい。軽やかな食感ながら満足感を感じられる逸品です。

洗練されたパッケージで贈り物はもちろん、個包装のため、オフィスやパーティーなどの手土産としてもおすすめです。

※販売期間：2026年4月30日（木）まで

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0668m.html

●東京都｜EMMÉ（エンメ）「マカロンバリエ」2,592 円

（アールグレイショコラ／薔薇と苺ショコラ／パッションショコラ／トリュフショコラ／ショコラ

5種各1個入）

東京都青山「EMMÉ」のパティシエール 延命寺美也氏が手掛ける人気の「マカロンバリエ」を、約1年ぶりに期間限定で再販いたします。本モール限定の華やかなフレーバー「アールグレイショコラ」をはじめ、薔薇の香りと苺の甘酸っぱさが溶け合う「薔薇と苺ショコラ」など、厳選した素材が織りなす5種のフレーバーを詰め合わせました。濃厚なチョコレートクリームをサンドしたマカロンは、華やかで可愛らしく、大切な方への贈り物に最適です。

※販売期間：2026年4月30日（木）まで

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/emme-0404m.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、97ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

