ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「自社に合うデジタルPR会社の探し方ガイド」を無料公開しました。

■このガイドのポイント

https://ideatech.jp/download/323/?utm_source=pr_260205%20

1.PR会社選びで「おすすめ」が一意に決まらない理由を整理2.失敗を避けるための5つの評価軸を具体化3.問い合わせから契約までの実行フローを段階的に整理

■自社に合うデジタルPR会社の探し方ガイド：概要

デジタルPR会社を探す際、多くの企業が「おすすめ」「ランキング」といった検索結果を参考にします。しかし、PR会社にはそれぞれ得意分野があり、目的やフェーズによって適したパートナーは異なります。本ガイドでは、知名度や広告露出の多さではなく、自社の課題や条件に照らしてPR会社を選ぶ考え方を整理しました。評価軸と実行フローを明確にすることで、契約後のミスマッチを防ぐことを目的としています。

＜この資料でわかること＞

・デジタルPR実施前に必ず決めるべき3つの軸・企業担当者の47.4%が課題視する「成果が見えにくい」への具体的対策・調査データを活用した「ネタ切れ」問題の解決方法

＜こんな方におすすめ＞

・デジタルPRの始め方がわからない広報・PR担当者様・プレスリリースの効果を客観的な数値で把握し、改善したい方・「ゼロクリック検索」時代における、AIに選ばれる情報発信を行いたいマーケティング担当者様・調査PRやリサーチPRに興味があるが、何から始めればよいかわからない方

■解説ガイド目次

Chapter-1：おすすめは「条件」で変わるChapter-2：会社選びで重視されている点Chapter-3：失敗しない5つの評価軸Chapter-4：実行フロー（ステップ0～5）Chapter-5：IDEATECH「リサピー®︎」とはChapter-6：まとめ

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

