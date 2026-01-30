「切⼿・コイン趣味の集い2026 GINZAフェスタ」 2⽉6⽇(⾦)から8⽇(⽇)まで東京都有楽町・交通会館にて開催

切⼿・コインの専⾨家が売ります！買います！ 有名専⾨店25社による、切⼿コインの即売会開催！！



⽇本郵便切⼿商協同組合（東京都公安委員会許可：第301080307327号 事務所：東京都港区）は趣味の切⼿コインの即売会「切⼿・コイン趣味の集い2026 GINZAフェスタ」を2⽉6⽇(⾦)から2⽉8⽇(⽇)までの3⽇間、JR有楽町駅からすぐの東京交通会館12階カトレアサロンBにて開催します。⼊場は無料です。

「切⼿・コイン趣味の集い2026 GINZAフェスタ」では、⽇本全国より切⼿・コインの専⾨店25社が出店し、希少価値の高いものに限らず最近話題の切⼿・コインや外国の切⼿・コインなど、珍品・逸品を幅広く取り揃えております。

イベントの特別奉仕品として切⼿は⽇本郵便切⼿商協同組合鑑定書付(以下:鑑付)「見返り美人シート 鑑付 極美品 70,000円(税込)」を、貨幣は⽇本貨幣商協同組合鑑定書付(以下:鑑付)「文政⼩判 鑑付 美品 240,000円(税込)」を販売します。

会場では、「会場内で使用できる買物券」が当たる500円のスピードくじを販売します。

会期中は専⾨家による「買い取りコーナー」を設け、受け継がれたものや、ご⾃⾝でお集めになられた収集品の買い取りを⾏います。切⼿や貨幣関係のみならず⾦・銀・プラチナやテレホンカードなどの買い取りも⾏っております。

「切⼿・コイン趣味の集い2026 GINZAフェスタ」

■開催⽇時

2⽉6⽇(⾦) 11：00～18：00

2⽉7⽇(⼟) 10：00～18：00

2⽉8日(⽇) 10：00～16：00（最終⽇の⼊場は15：30まで）

東京交通会館12階カトレアサロンB

住所：東京都千代⽥区有楽町2丁⽬10-1

アクセス：JR線 JR⼭⼿線・京浜東北線：有楽町駅（京橋⼝・中央⼝（銀座側）） 徒歩1分

地下鉄 有楽町線：有楽町駅〔D8〕 徒歩1分、有楽町線：銀座⼀丁⽬駅〔2〕 徒歩1分、丸 ノ内線：銀座駅〔C9〕 徒歩3分、銀座線：銀座駅〔C9〕 徒歩3分、⽇⽐⾕線：銀座駅〔C9 〕 徒歩3分、千代⽥線：⽇⽐⾕駅〔D8〕 徒歩8分、都営三⽥線：⽇⽐⾕駅〔D8〕 徒歩5分

■⼊場料：無料

■特別奉仕品

「郵便創始75年 4種揃 表美品」 1,000円(税込)

「切手趣味への招待 第2集 オランダ黄金時代の巨匠たちの絵画」 2,500円(税込)

「令和8年 お年玉小型シート」 300円(税込)

「竜2銭銅貨・竜1銭銅貨・竜半銭銅貨・1厘銅貨 4種セット」 1,000円(税込)

■出店社(順不同)：ユキオスタンプ、エーススタンプ、ケネディ・スタンプクラブ、コレクションハウス、城南堂古美術店、セキグチ、日本郵便趣味協会、フクオスタンプ社、ワタナベコイン、アカデミー商会、アベノスタンプコイン社、永楽堂、駅前コイン、杉本梁江堂、世界コイン、世田谷スタンプコイン、八王子ムササビコイン、和楽屋、ネットジャパン、アローインターナショナル、薄井美術店、レトロコイン、公博（GBCA）、ダルマ、収集ワールド （順不同）

■主催：⽇本郵便切⼿商協同組合(住所：東京都港区新橋2-16-1-612 URL：https://www.jsda-tokyo.jp/)

後援：日本貨幣商協同組合