こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
chocoZAP監修MCT青汁・腸活ブレンド茶登場 健康でスマートな毎日を簡単、便利、楽しく応援 新日配薬品×chocoZAPが初コラボ
https://digitalpr.jp/table_img/2574/127227/127227_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、株式会社新日配薬品（代表取締役社長：右近 信保、本社：山口県下関市、以下、新日配薬品）とコラボレーションし、持ち運びに便利な「chocoZAP監修MCT青汁」（3g×10袋）と「chocoZAP監修腸活ブレンド茶」（2g×10袋）を2026年2月2日（月）より全国のスーパーやドラッグストア等にて順次、販売開始いたします。
■コラボレーションの背景
新日配薬品は、置き薬事業を原点に、青汁をはじめとする健康食品の提供を通じて、野菜不足が気になる方の食生活をサポートし、健康増進に真摯に取り組んできました。この度、同社が大切にしてきた「無理なく続けられる健康習慣」と、コンビニジム「chocoZAP」の「簡単」「便利」「楽しい」というコンセプトが共鳴し、初のコラボレーションが実現いたしました。
今回発売する「chocoZAP監修MCT青汁」および「chocoZAP監修腸活ブレンド茶」は、健康と理想のスタイル維持を両立したいというニーズに応え、手に取りやすい価格と利便性を追求した商品です。いずれも個包装の粉末タイプを採用しており、水やぬるま湯に簡単にさらっと溶けるため、自宅はもちろん、ジムや職場など外出先への持ち運びにも便利です。
タイパ（タイムパフォーマンス）が重視される現代において、日常の生活動線に手軽な運動を取り入れられるchocoZAPのスタイルと同様に、日々の飲み物からスマートに体調管理をサポートできる楽しさも実感いただけます。本商品の展開を通じて、誰もが自分らしく、前向きに健康を目指せる社会の実現を後押ししてまいります。
■商品特長
●粉末タイプの個包装（2商品共通）
忙しい方でも無理なく簡単に継続できるよう、水やぬるま湯にさらっと溶ける粉末タイプを採用しました。かさばらず持ち運びに便利なスティック個包装のため、自宅はもちろん、職場やジムなどの外出先等、いつでもどこでも、飲みたい時にすぐ飲むことができます。また面倒な煮出しはなく、後片付けの手間も省けます。日々の健康習慣を簡単、便利にするだけでなく、自分を整える時間を前向きに楽しむためのパートナーとして、健やかなライフスタイルをサポートします。
●話題のMCTオイル、L-カルニチン配合！不足しがちな栄養を補い、理想のスタイルをサポートする「chocoZAP監修MCT青汁」
「chocoZAP監修MCT青汁」は、九州産の大麦若葉に、MCTオイル、カルシウム、L-カルニチン、ビタミンB群を配合しています。主成分となる大麦若葉は、九州の契約農家で栽培したものを使用しています。食物繊維、鉄分、ミネラルをバランスよく含んでいるのが特徴です。また、中鎖脂肪酸を主成分とするMCTオイルは、素早くエネルギーに変わる性質を持ち、日々の運動習慣や、活動的な毎日を維持したい方から注目を集めている原料です。
MCTオイルパウダー：活動時のエネルギー源に、スマートな毎日をサポート
カルシウム：健やかな体づくりに、不足しがちなミネラル補給に
L-カルニチン：運動効率を考えた配合、コンディション維持をサポート
ビタミンB群：日々の活力を支える、栄養バランスを整える
ビタミンD：カルシウム吸収をサポート
●粉末タイプで煮出し不要！毎日の「スッキリ」と「自分磨き」を支える「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」
「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」は、内側からのリズムをキーワードに、乳酸菌、イヌリン、GABAを配合したほうじ茶ベースの健康茶です。
運動前後やリラックスタイムなどさまざまなシーンで取り入れやすく、毎日のコンディションづくりを応援します。また、粉末タイプで水でもお湯でもさらっと溶けるため、飲みたい分を簡単に作ることが可能です。単身世帯の方や、手軽さを重視される方にも取り入れやすい商品設計です。
乳酸菌：内側からのコンディション維持に、健やかな毎日をサポート
イヌリン：スッキリとした習慣サポート
GABA：毎日の穏やかなリズムに、リラックスを追求したい方に
■商品概要
商品名：chocoZAP監修MCT青汁
名称：大麦若葉加工食品
原材料名：大麦若葉末(大麦若葉(九州産))、デキストリン、MCT(中鎖脂肪酸油)、貝カルシウム、L-カルニチンL-酒石酸塩/加工デンプン、V.D、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁、V.A、葉酸、V.B₁₂
包装形態：スティックパック
容量：30g（3g×10袋）
希望小売価格： 648円（8％税込）
発売地域：全国
お召し上がり方：1日1〜2袋を目安に1袋を約80〜100ml程度の水またはぬるま湯、牛乳等によく溶かしてお召し上がりください。
商品名：chocoZAP監修腸活ブレンド茶
名称：インスタント混合茶
原材料名：ほうじ茶エキスパウダー(ほうじ茶、デキストリン)(国内製造)、イヌリン、ヨモギ末、ごぼう末、GABA、乳酸菌(殺菌)
包装形態：スティックパック
容量：20g（2g×10袋）
希望小売価格： 648円（8％税込）
発売地域：全国
お召し上がり方：1袋を約200〜300ml程度の水またはお湯によく溶かしてお召し上がりください。
■商品に関するお問い合わせ先
株式会社新日配薬品 お客様相談室
電話：083-253-1807 受付時間：9:00〜17:00（土・日・祝日を除きます）
■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。
chocoZAPは、本コラボレーションを通じて、誰もが「自分自身の健康」を主体的に、そしてポジティブにマネジメントできる社会の実現に貢献してまいります。日々の手軽な運動と、機能性を追求した一杯の習慣が溶け合うことで、健康維持はより特別なことではなく「あたりまえの日常」へと変わります。こうしたスマートな健康習慣を次世代、そして世界へと広げ、すべての人が心身ともに豊かに暮らせる未来の創造に、取組んでまいります。
■会社概要
会社名：株式会社新日配薬品
代表者：代表取締役社長 右近 信保
URL：http://www.sinnippai.co.jp/index.html
事業内容： 新日配薬品は1977年、医薬品配置販売業、いわゆる「置き薬」の会社として事業をスタートいたしました。
現在では、約15万軒のお客様を訪問させていただくご縁に恵まれております。このご縁を大切にし、感謝の気持ちを持って、日々お客様に寄り添った取り組みを続けてまいりました。
また、グループ会社である九州薬品工業株式会社にて製造された青汁をはじめとする健康食品を、全国のスーパーやドラッグストアを通じてご提供しております。
今後も、これまで大切にしてきた価値観や姿勢は守りながら、若い世代の柔軟な発想を取り入れ、お客様や社会に貢献し続ける「100年企業」を目指し、歩みを進めてまいります。
会社名：RIZAP株式会社
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
chocoZAP(チョコザップ)について
〇コンセプト：「簡単」、「便利」、「楽しい」
〇店舗数：1,828店舗※1
〇利用料金：月額3,278円(税込)
〇特徴
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,828店舗※1会員数は110.5万人※2突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※3達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。
URL：https://chocozap.jp/
※1：2025年11月13日時点
※2：2025年11月13日時点
※3： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山
Mail： press@rizapgroup.com
≪ 商品に関するお問い合わせ先 ≫
株式会社新日配薬品 お客様相談室
電話：083-253-1807 受付時間：9:00〜17:00（土・日・祝日を除きます）
関連リンク
RIZAPグループWebサイト
https://www.rizapgroup.com/
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、株式会社新日配薬品（代表取締役社長：右近 信保、本社：山口県下関市、以下、新日配薬品）とコラボレーションし、持ち運びに便利な「chocoZAP監修MCT青汁」（3g×10袋）と「chocoZAP監修腸活ブレンド茶」（2g×10袋）を2026年2月2日（月）より全国のスーパーやドラッグストア等にて順次、販売開始いたします。
■コラボレーションの背景
新日配薬品は、置き薬事業を原点に、青汁をはじめとする健康食品の提供を通じて、野菜不足が気になる方の食生活をサポートし、健康増進に真摯に取り組んできました。この度、同社が大切にしてきた「無理なく続けられる健康習慣」と、コンビニジム「chocoZAP」の「簡単」「便利」「楽しい」というコンセプトが共鳴し、初のコラボレーションが実現いたしました。
今回発売する「chocoZAP監修MCT青汁」および「chocoZAP監修腸活ブレンド茶」は、健康と理想のスタイル維持を両立したいというニーズに応え、手に取りやすい価格と利便性を追求した商品です。いずれも個包装の粉末タイプを採用しており、水やぬるま湯に簡単にさらっと溶けるため、自宅はもちろん、ジムや職場など外出先への持ち運びにも便利です。
タイパ（タイムパフォーマンス）が重視される現代において、日常の生活動線に手軽な運動を取り入れられるchocoZAPのスタイルと同様に、日々の飲み物からスマートに体調管理をサポートできる楽しさも実感いただけます。本商品の展開を通じて、誰もが自分らしく、前向きに健康を目指せる社会の実現を後押ししてまいります。
■商品特長
●粉末タイプの個包装（2商品共通）
忙しい方でも無理なく簡単に継続できるよう、水やぬるま湯にさらっと溶ける粉末タイプを採用しました。かさばらず持ち運びに便利なスティック個包装のため、自宅はもちろん、職場やジムなどの外出先等、いつでもどこでも、飲みたい時にすぐ飲むことができます。また面倒な煮出しはなく、後片付けの手間も省けます。日々の健康習慣を簡単、便利にするだけでなく、自分を整える時間を前向きに楽しむためのパートナーとして、健やかなライフスタイルをサポートします。
●話題のMCTオイル、L-カルニチン配合！不足しがちな栄養を補い、理想のスタイルをサポートする「chocoZAP監修MCT青汁」
「chocoZAP監修MCT青汁」は、九州産の大麦若葉に、MCTオイル、カルシウム、L-カルニチン、ビタミンB群を配合しています。主成分となる大麦若葉は、九州の契約農家で栽培したものを使用しています。食物繊維、鉄分、ミネラルをバランスよく含んでいるのが特徴です。また、中鎖脂肪酸を主成分とするMCTオイルは、素早くエネルギーに変わる性質を持ち、日々の運動習慣や、活動的な毎日を維持したい方から注目を集めている原料です。
MCTオイルパウダー：活動時のエネルギー源に、スマートな毎日をサポート
カルシウム：健やかな体づくりに、不足しがちなミネラル補給に
L-カルニチン：運動効率を考えた配合、コンディション維持をサポート
ビタミンB群：日々の活力を支える、栄養バランスを整える
ビタミンD：カルシウム吸収をサポート
●粉末タイプで煮出し不要！毎日の「スッキリ」と「自分磨き」を支える「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」
「chocoZAP監修 腸活ブレンド茶」は、内側からのリズムをキーワードに、乳酸菌、イヌリン、GABAを配合したほうじ茶ベースの健康茶です。
運動前後やリラックスタイムなどさまざまなシーンで取り入れやすく、毎日のコンディションづくりを応援します。また、粉末タイプで水でもお湯でもさらっと溶けるため、飲みたい分を簡単に作ることが可能です。単身世帯の方や、手軽さを重視される方にも取り入れやすい商品設計です。
乳酸菌：内側からのコンディション維持に、健やかな毎日をサポート
イヌリン：スッキリとした習慣サポート
GABA：毎日の穏やかなリズムに、リラックスを追求したい方に
■商品概要
商品名：chocoZAP監修MCT青汁
名称：大麦若葉加工食品
原材料名：大麦若葉末(大麦若葉(九州産))、デキストリン、MCT(中鎖脂肪酸油)、貝カルシウム、L-カルニチンL-酒石酸塩/加工デンプン、V.D、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁、V.A、葉酸、V.B₁₂
包装形態：スティックパック
容量：30g（3g×10袋）
希望小売価格： 648円（8％税込）
発売地域：全国
お召し上がり方：1日1〜2袋を目安に1袋を約80〜100ml程度の水またはぬるま湯、牛乳等によく溶かしてお召し上がりください。
商品名：chocoZAP監修腸活ブレンド茶
名称：インスタント混合茶
原材料名：ほうじ茶エキスパウダー(ほうじ茶、デキストリン)(国内製造)、イヌリン、ヨモギ末、ごぼう末、GABA、乳酸菌(殺菌)
包装形態：スティックパック
容量：20g（2g×10袋）
希望小売価格： 648円（8％税込）
発売地域：全国
お召し上がり方：1袋を約200〜300ml程度の水またはお湯によく溶かしてお召し上がりください。
■商品に関するお問い合わせ先
株式会社新日配薬品 お客様相談室
電話：083-253-1807 受付時間：9:00〜17:00（土・日・祝日を除きます）
■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。
chocoZAPは、本コラボレーションを通じて、誰もが「自分自身の健康」を主体的に、そしてポジティブにマネジメントできる社会の実現に貢献してまいります。日々の手軽な運動と、機能性を追求した一杯の習慣が溶け合うことで、健康維持はより特別なことではなく「あたりまえの日常」へと変わります。こうしたスマートな健康習慣を次世代、そして世界へと広げ、すべての人が心身ともに豊かに暮らせる未来の創造に、取組んでまいります。
■会社概要
会社名：株式会社新日配薬品
本社所在地：山口県下関市新垢田北町2番16号
代表者：代表取締役社長 右近 信保
URL：http://www.sinnippai.co.jp/index.html
事業内容： 新日配薬品は1977年、医薬品配置販売業、いわゆる「置き薬」の会社として事業をスタートいたしました。
現在では、約15万軒のお客様を訪問させていただくご縁に恵まれております。このご縁を大切にし、感謝の気持ちを持って、日々お客様に寄り添った取り組みを続けてまいりました。
また、グループ会社である九州薬品工業株式会社にて製造された青汁をはじめとする健康食品を、全国のスーパーやドラッグストアを通じてご提供しております。
今後も、これまで大切にしてきた価値観や姿勢は守りながら、若い世代の柔軟な発想を取り入れ、お客様や社会に貢献し続ける「100年企業」を目指し、歩みを進めてまいります。
会社名：RIZAP株式会社
本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
chocoZAP(チョコザップ)について
〇コンセプト：「簡単」、「便利」、「楽しい」
〇店舗数：1,828店舗※1
〇利用料金：月額3,278円(税込)
〇特徴
2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,828店舗※1会員数は110.5万人※2突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※3達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。
URL：https://chocozap.jp/
※1：2025年11月13日時点
※2：2025年11月13日時点
※3： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部 担当：杉原、山田、田中、平山
Mail： press@rizapgroup.com
≪ 商品に関するお問い合わせ先 ≫
株式会社新日配薬品 お客様相談室
電話：083-253-1807 受付時間：9:00〜17:00（土・日・祝日を除きます）
関連リンク
RIZAPグループWebサイト
https://www.rizapgroup.com/