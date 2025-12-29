「ワンタッチコスメ」から「清潭洞アーティストブランド」まで… 舞浜K-ビューティーポップアップ、メイクアップの革新を披露
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338224&id=bodyimage1】
個性を重視する日本のZ世代をターゲットにした、ユニークなK-メイクアップブランドが舞浜に上陸しました。
DOOK'N DOOK'N運営事務局は、12月28日にスタートしたポップアップストアにて、革新的なアイデアとプロフェッショナルな品質を持つメイクアップブランドが大きな反響を呼んでいると伝えました。初日の来場者数は300名を超え、熱気に包まれています。
特に話題となったのは「CLICKA （クリッカ）」です。ボタンをカチッと押すだけで使えるユニークな容器デザインと衛生的な使用感が、新しいもの好きの来場者の好奇心を刺激しました。
韓国・清潭洞（チョンダムドン）の有名メイクアップアーティストが手掛ける「MustaeV （マステブ）」は、プロ仕様のブラシや高発色のアイシャドウを披露し、メイク好きの「コスメオタク」たちを唸らせました。
また、「glow sahara （グロウサハラ）」は砂漠の情景からインスピレーションを受けたニッチな香水を、「NOUUS （ノウアス）」はジェンダーレスで使える洗練されたメイクアップアイテムを提案し、K-ビューティーの多様性を示しました。
本イベントは12月30日まで開催され、参加者は現場で製品を体験した後、ハズレなしのルーレットイベントに参加することができます。
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
DOOK'N DOOK'N 運営事務局
※本プレスの内容は、株式会社BRAND WARPがマーケティングパートナーとして内容を保証します。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
