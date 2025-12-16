こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【導入事例】＜大学ICT＞学生が集まる都市型キャンパス、全館無線化を支える10G基盤で堅牢かつスマートなネットワーク運用を実現
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、学校法人村崎学園 徳島文理大学（所在地 徳島市山城町、理事長 村崎 文彦）において、当社の製品・サービスが採用されたことを発表いたします。
■導入の背景と課題
・ネットワーク管理体制の効率化／省人化
・複雑な構成を解消し、拡張性・運用性を高める基盤の構築
■採用の決め手
・1棟集中型の特性を活かしたシンプルな構成と高い運用性
・既存ノウハウを軸にした10G対応×全館無線LAN×産業用プロダクトの活用
■導入した主な製品・技術
・統合ネットワーク管理ソリューション「AMF PLUS」
‐ネットワーク上のデバイスやトポロジー情報を自動的に収集・検出
‐ネットワーク機器の状態を一元管理で可視化し、障害時の自動復旧を実現
・ネットワーク管理ソフトウェア「Vista Manager EX」
‐有線・無線、LAN・WANの状態や物理的なネットワーク構成など、ネットワーク上から収集した情報を可視化・監視し、トラブルの早期発見を支援
・アドバンスド・レイヤー3 モジュラー・スイッチ「AT-SBx908 GEN2」
‐高さ3Uの筐体に8個の拡張モジュールスロットを装備
‐筐体内の電源二重化、ホットスワップ対応電源、ファン、拡張モジュールにより拡張・保守の可用性を向上
‐拡張モジュールとして、マルチギガ/10G/40G/100Gと多彩なインターフェースをラインナップ
・レイヤー3スイッチ「AT-x530DP-28GHXm」
‐高温環境への設置も可能なユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ
‐10/100/1000BASE-Tポートを20ポート、100/1000/2.5G/5GBASE-T対応マルチギガビットポートを4ポート、SFP/SFP+スロットを4スロット装備し、PoE++給電に対応
‐SFP/SFP+スロットはすべて10Gアップリンクの利用が可能で、VCSに対応
・次世代ファイアウォール「Palo Alto Networks PA シリーズ」（パロアルトネットワークス株式会社）
‐アプリケーションを識別する革新的なトラフィック分類技術により、すべてのアプリケーションを可視化し、制御を実施する次世代ファイアウォール
‐既知の脅威を防御するほか、未知の脅威をクラウド上でリアルタイムに分析し、防御機構に反映
‐エンタープライズシステムやモバイル環境に対応するセキュリティ機能を提供
■導入後の効果
・障害ポイントの最小化で省力運用体制を確立
‐都市型キャンパスの特徴を活かしたスター型ネットワーク構成により、複雑な冗長配線や長距離接続を排除し、障害ポイントを大幅に削減
‐AMF PLUSによる自動復旧とVista Manager EXによるネットワークの可視化を組み合わせることで、障害切り分けや設定変更がGUI上で完結し、現場駆けつけの必要性がなくなった
‐わずか数名の体制でも安定した運用が可能となり、属人的な負担を軽減。省人化を実現
・学びを支える全館無線化、堅牢でスマートな運用を両立する高速基盤を実現
‐館内すべてを10G化し、無線LANアクセスポイントを廊下・ホール・体育館まで配置することで、オンライン授業やBYODに耐えられる高速・大容量通信を確保
‐SINET接続ポイントにはPalo Alto Networks PA シリーズを導入し、学術情報ネットワーク利用時のセキュリティを強化
‐学生がどこでも安心して学べる環境を実現
【お客様の声】
【学校法人村崎学園 徳島文理大学 様について】
建学の精神「自立協同」に基づき、一人ひとりが自立し、協同して社会に貢献できる人材の育成を目指す。9学部28学科、6大学院、3専攻科を擁し、国際交流活動も盛ん。アジア、オセアニアやヨーロッパ、北米各地に41の協定校を持ち、留学生の派遣や受け入れ、客員教授の招待や共同研究を通して国際交流を深めている。
所在地…徳島市山城町西浜傍示180
設立…1895年
理事長…村崎 文彦
学長…梶山 博司
URL…https://www.bunri-u.ac.jp/
今後もアライドテレシスはお客様の快適なネットワーク環境のご支援が出来るよう、幅広い製品ラインナップ、様々な課題を解決する最新技術とサポートサービスをご用意してまいります。
注）記載事項は2025年12月現在の内容です。最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
＜ネットワーク構成イメージ図＞
