こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣグラフィックス社、色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド®」にAI配色検索機能を新搭載
― キーワード入力で“プロ品質”の配色を瞬時に提案 ―
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）の子会社であるＤＩＣグラフィックス株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：甲斐敏幸、以下「DICグラフィックス」）は、デザイン・印刷・マーケティング業務を支援する色見本帳アプリ「DICデジタルカラーガイド®」に、業界初*の「AI配色検索機能」を新搭載しました。
デザインや販促、商品企画の現場では、「テーマに合う色を探す時間を短縮したい」という声が多く寄せられています。従来のイメージ検索では雰囲気はつかめても、印刷会社に伝えるための正確な色番号に落とし込む作業が負担となり、制作工程のボトルネックになっていました。さらに、キービジュアルやパッケージデザインにおいて、ブランドイメージに沿った配色を短時間で決定することが難しいという課題もありました。
こうした課題を解決するため、DICグラフィックスは「DICデジタルカラーガイド」にAI配色検索機能を搭載しました。この機能は、「春」「地域の名物」「オーガニック食品」などのキーワードを入力するだけで、AIがテーマに沿った「DICカラーガイド®」シリーズの色番号を提案します。コンセプト設計から制作・印刷までをシームレスに結ぶ “実務対応型AI”として開発され、広告、パッケージ、販促物の制作現場での時間短縮と品質向上を実現します。
‐ 主な特徴
●AIが色を提案
キーワードに関連する色と配色を自動提示
●DICカラーガイドの色番号を表示
提案色は全てDICカラーガイドシリーズから選定
●実務への接続性
印刷・製造・パッケージ開発にそのまま活用可能
‐ 活用例
https://digitalpr.jp/table_img/2629/124687/124687_web_1.png
ＤＩＣグループは、「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに - Color & Comfort -」という経営ビジョンのもと、社会やお客様のニーズに対応した製品やソリューションを提供し、広く社会に貢献しています。DICグラフィックスは、今後も皆様が抱える「色」の課題を解決できる“色コミュニケーションツール”として、「DICデジタルカラーガイド」の更なる開発を進めていきます。
【参考情報】
■DICカラーガイド（色見本帳）
https://www.dic-global.com/ja/products/cguide/
■DICデジタルカラーガイド（スマホひとつで簡単色検索）
https://www.dic-graphics.co.jp/products/dcguide/
-ＤＩＣグラフィックス株式会社について
事業内容 ：印刷インキ等の製造・販売
代表者 ：代表取締役 社長執行役員 甲斐 敏幸
本社所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 ディーアイシービル
設 立 ：2009年10月1日
Webサイト：https://www.dic-graphics.co.jp/index.html
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ】
ＤＩＣグラフィックス株式会社 カラーソリューション開発グループ
E-MAIL：diccolorstore@ma.dic.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社コーポレートコミュニケーション部
TEL： 03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
