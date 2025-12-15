こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【1月オンラインセミナー】2025年の教育機関におけるインシデント解説、脱PPAPと誤送信対策、本格運用の迫るサプライチェーンセキュリティ評価制度に関するセミナーなど開催
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード2326）は、2025年の教育機関におけるインシデント解説、脱PPAPと誤送信対策、本格運用の迫るサプライチェーンセキュリティ評価制度に関するセミナーなど、4タイトルのセミナーを開催します。
1月20日（火）【被害急増中】2025年の教育機関でのインシデント事例を徹底解説！
〜新製品「Z-FILTER」での効果的な対策をご紹介〜
2025年、教育機関では ランサムウェア や 不正アクセス、サポート詐欺 など、さまざまなインシデントが発生しました。こうした状況を踏まえると、教育現場でも早急にセキュリティ対策を進める必要があります。
本セミナーでは、2025年に実際に起きたインシデントについて振り返りと解説をしたうえで、限られたコスト・リソースでも簡単に導入できるネットワークセキュリティの新製品「Z-FILTER」をデモを交えてご紹介いたします。ぜひご参加ください！
＜こんな人におすすめ＞
・教育機関でのインシデント事例を知りたい方
・校務DXセキュリティのご担当者様
・新製品「Z-FILTER」について知りたい方
1月21日（水）【「m-FILTER」ユーザー様向け】
脱PPAPと誤送信対策を同時に実現する「f-FILTER」連携とは
PPAP廃止や誤送信対策が推進される一方で、現場の負担を増やさずに運用したいという課題は多くの企業で共通しています。
本セミナーでは、メールセキュリティ製品「m-FILTER」と、データ保護・ファイル転送サービス「f-FILTER」を連携させることで、メールにファイルを添付するだけで自動的に安全な共有リンクへ変換できる仕組みをご紹介します。
パスワード作成や再送対応の手間を大幅に削減できるだけでなく、DLPによる情報持ち出し防止や閲覧ログの可視化など、送信前後のリスクをまとめて軽減するのに加え、管理体制も一元化できます。
当日はデモも交えながら、実際の運用フローや導入後の効果を分かりやすく解説します。
「PPAP対策も誤送信対策も、もっと効率よく、安全に強化したい」という方は、ぜひご参加ください。
〈こんな人におすすめ〉
・利便性高くPPAP対策を行いたい方
・誤送信対策を行いたい方
・ファイル送信管理を一元化したい方
1月27日（火）本格運用開始まで間もなく！
経産省「サプライチェーンセキュリティ評価制度」を徹底解説
経済産業省は2025年4月、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に関する中間とりまとめを公表しました。本制度では、調達先・委託先のセキュリティ水準を★3〜★5で評価し、2026年度から本格運用が予定されています。対象企業だけでなく、委託元企業やグループ全体でリスク管理を担う企業にとっても、サプライチェーン全体の信頼性向上と説明責任に直結する重要な取り組みです。
本セミナーでは、中間とりまとめを踏まえて制度の背景・目的・評価基準の全体像をわかりやすく整理し、企業が今後押さえるべきポイントを明確にします。
特に、早期対応が求められるツール導入の観点から、求められる対策の方向性を具体的に紹介します。
また、10月開催時の内容に加え、追加の制度アップデートがあれば、その最新動向も反映してお届けします。
これから制度対応の検討を始める企業にとって、全体像をつかみ、優先すべきアクションを見極めるための第一歩となるセミナーです。ぜひご参加ください。
＜こんな人におすすめ＞
・サプライチェーンセキュリティ評価制度の全体像を把握したい方
・自社の対応に不安を感じている、もしくは課題を把握したい方
・発注元企業として、発注先に求めるセキュリティ対策の基準を把握したい方
1月29日（木）
【被害は“連鎖する”時代へ】2025年のインシデントから見る本当に必要なセキュリティ対策とは
2025年もランサムウェアの脅威は依然として深刻で、自社だけにとどまらず、取引先・委託先など第三者を起点とした連鎖的な被害が多くの企業を巻き込みました。
インシデントはランサムウェアだけでなく、不正アクセス、メール起点の攻撃、誤送信など人的要因まで幅広く発生しており、日常業務や事業継続に直結するリスクとして急速に顕在化しています。
本セミナーでは、2025年に企業で実際に発生した代表的なインシデントを取り上げ、背景や原因、傾向をわかりやすく整理して解説します。さらに、デジタルアーツのソリューションを活用し、業務効率を落とさずに実現できる具体的なセキュリティ対策をご紹介します。ランサムウェア被害を最小限に抑えた実際の事例も交え、明日からの運用に生かせる実践的なポイントをお届けします。
ぜひこの機会にご参加いただき、セキュリティ強化にお役立てください。
〈こんな人におすすめ〉
・2025年におけるインシデントの原因や傾向について知りたい方
・業務効率を下げずにセキュリティを向上させたい方
・ランサムウェア被害を最小限に抑えるための対策・運用のポイントを知りたい方
【参加費無料】
▶ https://www.daj.jp/bs/events/
2026年1月20日(火) 15：00-15：50
【被害急増中】2025年の教育機関でのインシデント事例を徹底解説！
〜新製品「Z-FILTER」での効果的な対策をご紹介〜
2026年1月21日(水) 15：00-15：40
【「m-FILTER」ユーザー様向け】脱PPAPと誤送信対策を同時に実現する「f-FILTER」連携とは
2026年1月27日(火) 15：00-15：40
本格運用開始まで間もなく！経産省「サプライチェーンセキュリティ評価制度」を徹底解説
2026年1月29日(木) 15：00-15：40
【被害は“連鎖する”時代へ】2025年のインシデントから見る本当に必要なセキュリティ対策とは
本件に関するお問合わせ先
デジタルアーツ株式会社
広報部 TEL : 03-5220-1670/ E-mail : press@daj.co.jp
関連リンク
オンラインセミナー
https://www.daj.jp/bs/events/
1月20日（火）【被害急増中】2025年の教育機関でのインシデント事例を徹底解説！
2025年、教育機関では ランサムウェア や 不正アクセス、サポート詐欺 など、さまざまなインシデントが発生しました。こうした状況を踏まえると、教育現場でも早急にセキュリティ対策を進める必要があります。
本セミナーでは、2025年に実際に起きたインシデントについて振り返りと解説をしたうえで、限られたコスト・リソースでも簡単に導入できるネットワークセキュリティの新製品「Z-FILTER」をデモを交えてご紹介いたします。ぜひご参加ください！
＜こんな人におすすめ＞
・教育機関でのインシデント事例を知りたい方
・校務DXセキュリティのご担当者様
・新製品「Z-FILTER」について知りたい方
1月21日（水）【「m-FILTER」ユーザー様向け】
脱PPAPと誤送信対策を同時に実現する「f-FILTER」連携とは
PPAP廃止や誤送信対策が推進される一方で、現場の負担を増やさずに運用したいという課題は多くの企業で共通しています。
本セミナーでは、メールセキュリティ製品「m-FILTER」と、データ保護・ファイル転送サービス「f-FILTER」を連携させることで、メールにファイルを添付するだけで自動的に安全な共有リンクへ変換できる仕組みをご紹介します。
パスワード作成や再送対応の手間を大幅に削減できるだけでなく、DLPによる情報持ち出し防止や閲覧ログの可視化など、送信前後のリスクをまとめて軽減するのに加え、管理体制も一元化できます。
当日はデモも交えながら、実際の運用フローや導入後の効果を分かりやすく解説します。
「PPAP対策も誤送信対策も、もっと効率よく、安全に強化したい」という方は、ぜひご参加ください。
〈こんな人におすすめ〉
・利便性高くPPAP対策を行いたい方
・誤送信対策を行いたい方
・ファイル送信管理を一元化したい方
1月27日（火）本格運用開始まで間もなく！
経産省「サプライチェーンセキュリティ評価制度」を徹底解説
経済産業省は2025年4月、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」に関する中間とりまとめを公表しました。本制度では、調達先・委託先のセキュリティ水準を★3〜★5で評価し、2026年度から本格運用が予定されています。対象企業だけでなく、委託元企業やグループ全体でリスク管理を担う企業にとっても、サプライチェーン全体の信頼性向上と説明責任に直結する重要な取り組みです。
本セミナーでは、中間とりまとめを踏まえて制度の背景・目的・評価基準の全体像をわかりやすく整理し、企業が今後押さえるべきポイントを明確にします。
特に、早期対応が求められるツール導入の観点から、求められる対策の方向性を具体的に紹介します。
また、10月開催時の内容に加え、追加の制度アップデートがあれば、その最新動向も反映してお届けします。
これから制度対応の検討を始める企業にとって、全体像をつかみ、優先すべきアクションを見極めるための第一歩となるセミナーです。ぜひご参加ください。
＜こんな人におすすめ＞
・サプライチェーンセキュリティ評価制度の全体像を把握したい方
・自社の対応に不安を感じている、もしくは課題を把握したい方
・発注元企業として、発注先に求めるセキュリティ対策の基準を把握したい方
1月29日（木）
【被害は“連鎖する”時代へ】2025年のインシデントから見る本当に必要なセキュリティ対策とは
2025年もランサムウェアの脅威は依然として深刻で、自社だけにとどまらず、取引先・委託先など第三者を起点とした連鎖的な被害が多くの企業を巻き込みました。
インシデントはランサムウェアだけでなく、不正アクセス、メール起点の攻撃、誤送信など人的要因まで幅広く発生しており、日常業務や事業継続に直結するリスクとして急速に顕在化しています。
本セミナーでは、2025年に企業で実際に発生した代表的なインシデントを取り上げ、背景や原因、傾向をわかりやすく整理して解説します。さらに、デジタルアーツのソリューションを活用し、業務効率を落とさずに実現できる具体的なセキュリティ対策をご紹介します。ランサムウェア被害を最小限に抑えた実際の事例も交え、明日からの運用に生かせる実践的なポイントをお届けします。
ぜひこの機会にご参加いただき、セキュリティ強化にお役立てください。
〈こんな人におすすめ〉
・2025年におけるインシデントの原因や傾向について知りたい方
・業務効率を下げずにセキュリティを向上させたい方
・ランサムウェア被害を最小限に抑えるための対策・運用のポイントを知りたい方
【参加費無料】
▶ https://www.daj.jp/bs/events/
2026年1月20日(火) 15：00-15：50
【被害急増中】2025年の教育機関でのインシデント事例を徹底解説！
〜新製品「Z-FILTER」での効果的な対策をご紹介〜
2026年1月21日(水) 15：00-15：40
【「m-FILTER」ユーザー様向け】脱PPAPと誤送信対策を同時に実現する「f-FILTER」連携とは
2026年1月27日(火) 15：00-15：40
本格運用開始まで間もなく！経産省「サプライチェーンセキュリティ評価制度」を徹底解説
2026年1月29日(木) 15：00-15：40
【被害は“連鎖する”時代へ】2025年のインシデントから見る本当に必要なセキュリティ対策とは
本件に関するお問合わせ先
デジタルアーツ株式会社
広報部 TEL : 03-5220-1670/ E-mail : press@daj.co.jp
関連リンク
オンラインセミナー
https://www.daj.jp/bs/events/