スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、この2025年、アスリート支援・初のリアルイベント開催・オウンドメディア運営強化など、スポーツ文化の発展を支えるさまざまな活動を展開しました。オンライン販売においては前年比30％増を達成し、過去最高を更新。RDXブランドの国内浸透が加速した1年となりました。本リリースでは、2025年に実施した主な取り組みを総括いたします。

2025年の主なトピック①目代結菜選手を起用したブランドムービーを制作

RDXアンバサダーでもあり、テレビやSNSなどで話題の女子空手家 目代結菜選手 をブランドモデルに起用したムービーを制作し公開しました。SNS等にて公開後、目代選手のファンを中心に幅広い層から好評の声をいただき、本ムービーを使用した ABEMAでのCM配信も初めて実施しました。アスリートの挑戦と、RDXのブランド精神を象徴する映像として多くの反響を呼びました。■ブランドムービーについて https://rdxsportsjapan.info/brandmovie_mokudaiyuuna/

初のリアルイベント『RDX BACKSTAGE』を開催｜ファン参加型コミュニティの誕生

2025年9月6日、目黒「SPACE CYAN」にて 初のファンイベント を開催。RIZINファイターの武田光司選手、世界最高峰・UFCで勝利経験を持つ阿部大治選手、シュートボクシングで双子のチャンピオン山田彪太朗選手と山田虎矢太選手、女子ボクシング現役チャンピオンの藤原茜選手と名だたるトップアスリートを集めて、アスリートトークショー、ミニゲーム、写真撮影会、限定ノベルティ配布など、選手とファンが直接交流する「体験型コミュニティ」を実現しました。今後も継続開催を視野に入れ、ブランドの新しい価値創出につなげてまいります。■『RDX BACKSTAGE』開催レポートhttps://rdxsports.jp/blogs/news/rdx-backstage

オウンドメディアでの選手インタビューを通年発信｜年間27本を公開

公式メディアでは、格闘技に限らず、キックボクシング／MMA／ボクシング／空手／テコンドービーチバレー／サッカー／パワーリフティング／カメラマン／アナウンサー／ライターなど多様な競技・立場から “競技者の背景にあるストーリー” を発信。格闘技やフィットネスにとどまらず、スポーツの価値を伝えるメディアとして成長を続けています。■インタビューメディアアマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://rdxsportsjapan.info/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://rdxsportsjapan.info/glory-beyond-dreams/

4. スポーツ支援・社会貢献活動を推進

「スポーツの日」に合わせ、全国のアスリートや学生団体へ折りたたみ式給水ボトル『PocketBottle』を寄贈いたしました。また感染症対策としてのマスク提供など、アスリートの活動環境整備と健康促進を目的としたCSR活動を継続しました。■各取り組みについて・「スポーツの日」にあわせて、 折りたたみボトル「PocketBottle」を全国のスポーツ団体へ寄贈。https://rdxsportsjapan.info/sports_day_pocketbottle/・マスクをスポーツ団体や大会に寄贈https://x.gd/PqM0k

5. 多数のスポーツ大会へ協賛・スポンサードを実施

積極的に取り組んだ活動の１つとして、今年は次世代育成から女性支援、競技のバリアフリー化まで、スポーツの裾野を広げる大会、団体の支援・ギア提供（グローブ/マウスピース/サポーター等）を行いました。選手パフォーマンス支援と競技発展に寄与し、関係者より高い評価を獲得しました。今後も格闘技とフィットネスの両面でRDX製品を活用いただくことで選手の成長に繋げ、広報活動においてもオウンドメディアやSNS等で発信し、各団体・大会の発展に繋げていきます。【2025年の協賛実績】THE TEMPEST（アマチュアキックボクシング大会）5th Strongirls Strength Festival（女子限定パワーリフティング大会）AMMAC RDX CUP SUMMER FESTIVAL（アマチュアMMA大会）CHALLENGED BOXING IN SASEBO（車いすボクシング含むイベント）ANNBBF 全日本選手権（アンチドーピング機構主催のフィットネスコンテスト）RIZIN甲子園 2025（次世代ファイター育成）RIOT BOXING（ボクサー、中村優也さんが主催するアマチュアボクシング興行）

オンライン販売前年比30％増を達成｜過去最高を更新

新商品の投入、広告露出増、リアル・デジタル双方での施策により、売上が前年比30％増を達成。全国の取扱店舗・提携ジムは 100拠点を突破し、RDXブランドの認知拡大と流通基盤の強化が進みました。

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsportsjapan.info/・楽天市場公式サイト：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sportsimpact/rdx/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/「RDX® SPORTS」のamazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://rdxsportsjapan.info/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://rdxsportsjapan.info/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/