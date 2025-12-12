【ダイキン】冬の帰省時の実用的な親孝行に「実家エアコン掃除」









































調査名：子世代から見た自身と親の暖房に関する意識調査



調査期間：2025年11月18日（火）〜11月20日（木）



調査対象：首都圏在住の子世代20〜60代男女500名



調査方法：インターネット調査



＜参考ページ＞



ダイキン エアコンのしくみと電気代の関係：



ダイキン エアコンの電気代を節約する方法：https://www.daikin.co.jp/air/life/electricbill



ダイキン 空気の困りごとラボ：https://www.daikin.co.jp/air/life/laboratory



ダイキン エアコン節電情報：https://www.daikin.co.jp/air/life/electricitysaving



子世代の9割以上が親孝行したいと思っていても「できていない」約6割節電につながる実家のエアコン掃除は「実用的な親孝行」にも今回の調査では、普段から親孝行したいと思っている子世代は92.2％にのぼる一方、58.4％は「親孝行ができていない」と感じていることが分かりました。また、実家のエアコン掃除を手伝った経験がある子世代は27.2%に留まったものの、「手伝ったことがある」「手伝いたい」を合わせると4人に3人にあたる74.4％に達する結果にもなりました。高齢になるとエアコンの掃除が難しくなるという声も聞かれます。実家のエアコン掃除を手伝いたいと考える子世代が多いのは、こうした親世代の実情を踏まえた結果かもしれません。実家のエアコン掃除は、節電につながる帰省シーズンの実用的な親孝行のひとつと言えそうです。なお、エアコンは使い方によってはフィルターの奥にある熱交換器まで汚れてしまい、嫌なニオイの原因になることもあります。熱交換器まで掃除する場合は専門業者に依頼しましょう。エアコンは室内全体を効率的に暖められる暖房器具その仕組みである「ヒートポンプ」を知っている子世代は約21%エアコンの使用を避ける理由として第1位は「電気代がかかるから」でした。また、第3位には「他の暖房器具で良いから」が挙げられています。実は、暖房の光熱費を抑えるには暖房器具を上手に使い分けることも大切です。暖房器具には様々な種類がありますが、一部の範囲を暖めるなら電気カーペットやこたつ、空間全体を暖めたいときはストーブやエアコンが向いていると言われています。特に屋外の空気中から集めた熱を使って暖房する「ヒートポンプ」と呼ばれる仕組みを持つエアコンは、効率的に空間を暖められるのが特長です。今回の調査で「ヒートポンプ」を知っているかを尋ねたところ、ヒートポンプの仕組みまで知っていると答えたのは子世代のうち21.4%に留まりました。多くの人が電気代を気にしている反面、こうした事実があまり知られていない可能性が浮き彫りとなりました。冬場に寒さを感じるのは空気中の「熱」が少ないからです。暖房器具は主に、室内の空気中にある「熱」を増やすことで室内を暖かくしています。一般的な電気ヒーターは電力をそのまま熱に変えるため、「1」の電力で「1」の熱をつくります。一方、ヒートポンプは、電力を使って屋外の空気中から熱を集める仕組みで「1」の電力で「3〜7」の熱を生み出します。また、石油やガスを燃焼させる暖房器具と比べてCO₂排出量が少ないことも特長です。エアコンは多くの電力を消費する機器ではありますが、様々な暖房器具と比べると、実は自宅の光熱費や地球への環境負荷を抑えられる優れた仕組みを持っています。冬の帰省時、こうした暖房の仕組みについて話すことも親孝行につながる有意義なコミュニケーションになるかもしれません。