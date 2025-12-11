¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Í¥³¤¿¤Á¤Ë½Ð¤¢¤¦Î¹¡ª¡Ö´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸ ¤´ÅöÃÏ¤Í¤³¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡ÁÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌó140ÅÀ¤¬½¸·ë¡£´ä¹ç»á¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡Á
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ò1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤ÏÅ¹µÙÆü¡Ó
²ñ¾ì¡§µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹7³¬ ÂçºÅ¾ì
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
¡Ò12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï18»þ¤Þ¤Ç¡¢1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï9»þ30Ê¬¡Á18»þ¡¢1·î4Æü¡ÊÆü¡ËºÇ½ªÆü¤Ï16»þÊÄ¾ì¡Ó
µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢7³¬ÂçºÅ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸ ¤´ÅöÃÏ¤Í¤³¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥Í¥³¤òÈ¾À¤µª°Ê¾å¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ä¹ç»á¡£³ÆÃÏ¤Î¥Í¥³¤È½Ð¤¢¤¦NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö´ä¹ç¸÷¾¼¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Í¥³Êâ¤¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î¥Í¥³¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢2017Ç¯¤ËÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò´°Á´À©ÇÆ¡£ËÜÅ¸¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¤Í¤³¡×¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿Ìó140ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢´ä¹ç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¥â¥Á¡¼¥Õ¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ì·ô¤Î¤´°ÆÆâ
¡ÒÁ°Çä·ô¡Ó°ìÈÌ¡§600±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸¡§400±ß
¡¡Á°Çä·ô¤Ï12·î18Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
¡¡https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2562789
¡ÒÅöÆü·ô¡Ó°ìÈÌ¡§1,000±ß¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸¡§800±ß
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£
¢¨¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤È¤´Æ±È¼1Ì¾ÍÍ¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÁë¸ý¤ÇÈÎÇä¤ÎÅöÆü·ô¤Ïµþ²¦¤Î¥«¡¼¥É¡Êµþ²¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¥«¡¼¥É¡¢µþ²¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¥ê¥ß¥Æ¥¹¥«¡¼¥É¡¢µþ²¦Í§¤Î²ñ²ñ°÷¾Ú¡Ë¤Î¤´Äó¼¨¤Ç¡¢¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Ë¸Â¤ê200±ß³ä°ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ä¹ç¸÷¾¼»á¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ
Æü»þ¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡11»þ¡Á¡¢¢14»þ¡Á¡¡³Æ²óÌó30Ê¬
²ñ¾ì¡§¿·½ÉÅ¹¡¡7³¬ÂçºÅ¾ì¡¡´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸¡Ö¤´ÅöÃÏ¤Í¤³¡×²ñ¾ìÆâ
»²²Ã¾ò·ï¡§¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤ÏÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯½ªÎ»¸å¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î³Æ²óÀèÃå200Ì¾ÍÍ¡Ê»öÁ°¤Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡¢ÅöÆü¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÀèÃå100Ì¾ÍÍ¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¢¨¼Ì¿¿½¸¹ØÆþ»þ¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ3ºý¤Þ¤Ç¡Ë
¢£Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î°ìÎã
¢£ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï´ä¹ç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä
7³¬ÂçºÅ¾ìÆâ¤ÎÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö´ä¹ç¸÷¾¼¼Ì¿¿Å¸ ¤´ÅöÃÏ¤Í¤³¡×Å¸¤ÎÆþ¾ì·ôÌµ¤·¤ÎÊý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìó3,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¤Í¤³»¨²ß¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥æ¥Ë¥³¥¢
¡Ö²ÖÉÓ¡×¡¡7,700±ß¡Ô¸½ÉÊ¸Â¤ê¡Õ
¼êÉÁ¤¥¬¥é¥¹
¡ü¥¢¥È¥ê¥¨CATS
¸ª³Ý¤±¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¡×55,000±ß ¡Ô¸½ÉÊ¸Â¤ê¡Õ
¥è¥³£³£µcm¡ß¥¿¥Æ£²£µcm¡ß¥Þ¥Á£·cm¡¢480£ç
º°¿§¡¢µí³×
¡ü¥¢¥È¥ê¥¨CATS
¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ö¥´¥í¥Ë¥ã¥ó¡×55,000±ß ¡Ô¸½ÉÊ¸Â¤ê¡Õ
¥è¥³£²£¸cm¡ß¥¿¥Æ£²£·cm¡ß¥Þ¥Á£±£°cm¡¢500g
ÀÖ¿§¡¢µí³×
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
