カラオケCLUB DAM大分玖珠店 12月17日にオープン
株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスのフランチャイズ、カラオケCLUB DAM大分玖珠店（大分県玖珠郡玖珠町）が2025年12月17日にオープンします。
前店舗の閉店から約3カ月を経て新たにオープンする当店は、8室中2室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し 、迫力あるカラオケ体験を楽しめます。
また、フライドポテトや鶏のから揚げ、みんなで楽しめるパーティープレートなどカラオケに欠かせないメニューと170種類以上のドリンクを用意しています。フード、ドリンクの持ち込みも可能です。
■カラオケCLUB DAM大分玖珠店 店舗概要
開店日：2025年12月17日(水)
所在地：大分県玖珠郡玖珠町塚脇627-3 2F
電話番号：0973-77-2390
アクセス：大分自動車道（九州横断自動車道大分線）玖珠ICから車で4分
駐車場：あり（30台）
営業時間：全日 11:00〜翌 0:00
定休日：なし
店舗面積：264.463平方メートル
ルーム数：全8室
メニュー：フード89種類／ドリンク176種類
フード、ドリンク持ち込み可
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://karaokeclub.jp/?p=36705
■オープン記念キャンペーン
2025年12月17日(水)〜2026年1月31日(土) チラシ持参でフライドポテトプレゼント
当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。
◇カラオケCLUB DAM
株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に70店（2025年12月17日時点）を展開するカラオケボックスです。
姉妹店のビッグエコー同様に、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。
