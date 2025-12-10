¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¡¢ÉÔÆ°»º½êÆÀÂÐ±þµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄÃæ ÍºÂÀ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë³ÎÄê¿½¹ð¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÖÉÔÆ°»º½êÆÀ ¡×ÂÐ±þµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Î¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¡ÖÉÔÆ°»º½êÆÀ¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀÄ¿§¿½¹ð·è»»½ñ¡¦¼ý»ÙÆâÌõ½ñ¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤Ó³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤ÈÄó½Ð¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜµ¡Ç½¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤³ÎÄê¿½¹ð¡×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦Éû¶È¸þ¤±¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î»ÅÊ¬¤±¤«¤é¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¡¦Äó½Ð¤Þ¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î2Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢AppStore¤Î²ñ·×¥¢¥×¥ê¤Ç1°Ì¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Á´ÂÎ28°Ì¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢1,000·ï¤Î·ÐÈñ½èÍý¤¬3ÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡Ö´ÝÅê¤²»ÅÊ¬¤±¡×¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¥¢¥×¥ê¤ËÉ³¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Ù½Ð¡×¤¬·ÐÈñ¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤«¡¢¤É¤Î´ªÄê²ÊÌÜ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹âÀºÅÙ¤ÇÈ½Äê¤·¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÇÍý»Î´Æ½¤¤Î¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¥ê¥¹¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢ÆþÎÏÆâÍÆ¤ä»ÅÌõ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ±¤¸¿¦¼ï¤Î·¹¸þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÀÇÌ³Ä´ºº¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£Äó½ÐÁ°¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢°Â¿´¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ú¡¼¥¸¡§https://taxnap.com/
¢£¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¾å¤Ç¡ÖÉÔÆ°»º½êÆÀ¡×¤Î³ÎÄê¿½¹ð¡ÊÀÄ¿§¿½¹ð·è»»½ñ¡¦¼ý»ÙÆâÌõ½ñ¤ÎºîÀ®¤ª¤è¤Ó³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤ÈÄó½Ð¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþ¤ä·ÐÈñ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«Æ°¼èÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÅÌõ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î³Ø½¬µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅÙÅÐÏ¿¤·¤¿»ÅÌõ¥ë¡¼¥ë¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¸º²Á½þµÑÈñ¡×¤Î·×»»¤â¡¢Êª·ï¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·×»»¥ß¥¹¤äÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ºîÀ®¤·¤¿½ñÎà¤Ï¡¢»ö¶È½êÆÀ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÅ»Ò¿½¹ð¡Êe-Tax¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È½êÆÀ¤ÈÉÔÆ°»º½êÆÀ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤ò±Ä¤àÊý¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¸ýºÂÏ¢·È + ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUI
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×Æ±ÍÍ¡¢¸ýºÂ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¤ÇÌÀºÙ¤ò¼«Æ°¼èÆÀ¡£
¥¹¥ï¥¤¥×¤Ê¤É¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊUIÁàºî¤Ç»ÅÌõ½èÍý¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢»ÅÌõ¥Ñ¥¿¡¼¥ó³Ø½¬µ¡Ç½
»ÅÌõ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î³Ø½¬µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅÙÅÐÏ¿¤·¤¿»ÅÌõ¥ë¡¼¥ë¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ç¼ÀÇ³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·×»»
ÁÛÄê¼ýÆþ¤ò¸µ¤Ë¡¢»ÅÌõ»þÅÀ¤Ç¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ÀÄ¿§¿½¹ð·è»»½ñ¡¦¼ý»ÙÆâÌõ½ñ¤â¼«Æ°ºîÀ®
ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¸º²Á½þµÑÈñ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÊª·ï¾ðÊó¤«¤é¼«Æ°¤Ç»»½Ð¤·¡¢ÀÄ¿§¿½¹ð·è»»½ñ¤ä¼ý»ÙÆâÌõ½ñ¤ò¼«Æ°¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦Éû¶È¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤¬ËÜ¶È¤Ë¤è¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂÐ±þÎÎ°è¤Î³È½¼¤Èµ¡Ç½²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÍºÂÀ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯11·î11Æü
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è²®·¦5-12-2
URL¡§ https://taxnap.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@taxnap.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
info@taxnap.co.jp
¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×
https://taxnap.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×
http://taxnap.co.jp/