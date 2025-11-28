36歳・初めての体外受精と向き合い妊娠へ バザルト（R）妊活サポート報告 Natura（山梨県）

山梨県の温活サロン Natura（ナチュラ） より、36歳で妊娠に至った妊活サポートの実例が報告されました。

お客様は当初、
「冷え症で体が整わない」
「初めての体外受精がとても不安」
と話され、心身ともに揺れやすい状態で来店されました。

妊活向けの体質改善ケアを探す中でバザルト（R）を知り、「温活もできるなら」と施術を開始。

採卵前は排卵日前の月1回、移植前日に1回 のペースでケアを継続されました。

施術後は
「芯から温まる感覚があった」
「帰り道に前向きな気持ちが戻ってきた」
という変化を実感。

生理のリズムや体の巡りも整い、体外受精に向けたコンディションが安定していきました。

40歳の春、移植後に無事妊娠が判明。
お客様からは「本当に嬉しいです」とお礼の連絡が届き、喜びの気持ちが伝えられました。


バザルト妊活サロン名：Natura
所在地：山梨県中巨摩郡
担当セラピスト：河田
URL：https://salon-natura.jp/

バザルト（R）妊活ケアは、「循環」「温熱」「深部の緊張緩和」を目的とした体質ケアとして、婦人科治療と並走しながら継続されるケースが多くあります。

Naturaの河田先生も、不妊に悩んだご自身の経験から、
「治療だけでは補えない“心と体の立て直し”が必要」
と感じ、妊活ケアを専門的に学ばれました。

サロンには、冷え・生理周期の乱れ・ホルモンバランスの不調・金銭面の不安など、複数の悩みを抱える方が来店しています。
施術では特に 深部の冷え対策・睡眠の質の向上・基礎体温リズムの安定 が期待され、実際に

・基礎体温の乱れが整った
・排卵が明確に分かるようになった
・生理前の不調が軽減した

などの変化が確認されています。

河田セラピストは
「妊活中の方が少しでも安心して前向きになれるよう、温かい時間を提供したい」
「栄養や生活面の知識も深め、より的確なサポートができるよう学び続けたい」
と話しています。

バザルト（R）スクール本部校（株式会社ウェルフィット）としても、
治療と併走する温熱・体質ケア の必要性が年々高まっていると感じており、今後も安全な施術基準と技術指導を全国に展開してまいります。

配信元企業：株式会社ウェルフィット
