36歳・初めての体外受精と向き合い妊娠へ バザルト（R）妊活サポート報告 Natura（山梨県）
山梨県の温活サロン Natura（ナチュラ） より、36歳で妊娠に至った妊活サポートの実例が報告されました。
お客様は当初、
「冷え症で体が整わない」
「初めての体外受精がとても不安」
と話され、心身ともに揺れやすい状態で来店されました。
妊活向けの体質改善ケアを探す中でバザルト（R）を知り、「温活もできるなら」と施術を開始。
採卵前は排卵日前の月1回、移植前日に1回 のペースでケアを継続されました。
施術後は
「芯から温まる感覚があった」
「帰り道に前向きな気持ちが戻ってきた」
という変化を実感。
生理のリズムや体の巡りも整い、体外受精に向けたコンディションが安定していきました。
40歳の春、移植後に無事妊娠が判明。
お客様からは「本当に嬉しいです」とお礼の連絡が届き、喜びの気持ちが伝えられました。
バザルト妊活サロン名：Natura
所在地：山梨県中巨摩郡
担当セラピスト：河田
URL：https://salon-natura.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335290&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335290&id=bodyimage2】
バザルト（R）妊活ケアは、「循環」「温熱」「深部の緊張緩和」を目的とした体質ケアとして、婦人科治療と並走しながら継続されるケースが多くあります。
Naturaの河田先生も、不妊に悩んだご自身の経験から、
「治療だけでは補えない“心と体の立て直し”が必要」
と感じ、妊活ケアを専門的に学ばれました。
サロンには、冷え・生理周期の乱れ・ホルモンバランスの不調・金銭面の不安など、複数の悩みを抱える方が来店しています。
施術では特に 深部の冷え対策・睡眠の質の向上・基礎体温リズムの安定 が期待され、実際に
・基礎体温の乱れが整った
・排卵が明確に分かるようになった
・生理前の不調が軽減した
などの変化が確認されています。
河田セラピストは
「妊活中の方が少しでも安心して前向きになれるよう、温かい時間を提供したい」
「栄養や生活面の知識も深め、より的確なサポートができるよう学び続けたい」
と話しています。
バザルト（R）スクール本部校（株式会社ウェルフィット）としても、
治療と併走する温熱・体質ケア の必要性が年々高まっていると感じており、今後も安全な施術基準と技術指導を全国に展開してまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
お客様は当初、
「冷え症で体が整わない」
「初めての体外受精がとても不安」
と話され、心身ともに揺れやすい状態で来店されました。
妊活向けの体質改善ケアを探す中でバザルト（R）を知り、「温活もできるなら」と施術を開始。
採卵前は排卵日前の月1回、移植前日に1回 のペースでケアを継続されました。
施術後は
「芯から温まる感覚があった」
「帰り道に前向きな気持ちが戻ってきた」
という変化を実感。
生理のリズムや体の巡りも整い、体外受精に向けたコンディションが安定していきました。
40歳の春、移植後に無事妊娠が判明。
お客様からは「本当に嬉しいです」とお礼の連絡が届き、喜びの気持ちが伝えられました。
バザルト妊活サロン名：Natura
所在地：山梨県中巨摩郡
担当セラピスト：河田
URL：https://salon-natura.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335290&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335290&id=bodyimage2】
バザルト（R）妊活ケアは、「循環」「温熱」「深部の緊張緩和」を目的とした体質ケアとして、婦人科治療と並走しながら継続されるケースが多くあります。
Naturaの河田先生も、不妊に悩んだご自身の経験から、
「治療だけでは補えない“心と体の立て直し”が必要」
と感じ、妊活ケアを専門的に学ばれました。
サロンには、冷え・生理周期の乱れ・ホルモンバランスの不調・金銭面の不安など、複数の悩みを抱える方が来店しています。
施術では特に 深部の冷え対策・睡眠の質の向上・基礎体温リズムの安定 が期待され、実際に
・基礎体温の乱れが整った
・排卵が明確に分かるようになった
・生理前の不調が軽減した
などの変化が確認されています。
河田セラピストは
「妊活中の方が少しでも安心して前向きになれるよう、温かい時間を提供したい」
「栄養や生活面の知識も深め、より的確なサポートができるよう学び続けたい」
と話しています。
バザルト（R）スクール本部校（株式会社ウェルフィット）としても、
治療と併走する温熱・体質ケア の必要性が年々高まっていると感じており、今後も安全な施術基準と技術指導を全国に展開してまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ