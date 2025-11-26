日本ゲーム周辺機器市場 は2033年に4億8470万米ドル規模へ拡大、デジタル没入体験を強化する高性能アクセサリー需要が**CAGR7.2％**成長を牽引する見通し
日本ゲーム周辺機器市場はは、2024年から2033年までの予測期間において、2億5930万米ドルから4億8470万米ドルに達すると予測されています。これに伴い、年平均成長率（CAGR）は7.2％となり、市場は着実に成長すると見込まれています。ゲーム周辺機器は、ゲーマーがより優れたパフォーマンスを発揮するために使用される外部ツールであり、これにはキーボード、マウス、ヘッドセット、ゲームパッドなどの入出力デバイスが含まれます。
市場ダイナミクスと成長を牽引する要因
日本市場におけるゲーム周辺機器の需要は、主に電子スポーツとバーチャルゲームの急成長に支えられています。日本はソニーや任天堂などの大手ゲームメーカーの本拠地であり、ゲーム産業の重要な拠点です。特に、電子スポーツの市場は急速に拡大しており、2022年には99億円（約7100万米ドル）規模に達し、2025年には180億円（約1億2900万米ドル）を超えると予測されています。これにより、ゲーム周辺機器の需要は今後さらに高まるでしょう。
また、2026年には日本で初めてエスポートオリンピックが開催される予定で、これも電子スポーツの人気を加速させています。競技のバーチャル化により、電子スポーツ愛好者の数は急増し、その結果、ゲーム周辺機器の需要も大きく伸びています。
高価格が市場の制約要因
一方で、日本ゲーム周辺機器市場ははその高価格という課題にも直面しています。特に、メカニカルキーボードやハイエンドのゲームマウスなど、専門的に設計された製品には高額な価格が付けられることが多く、予算を重視する消費者にとっては手が届きにくい状況です。この価格の高さが市場の拡大を妨げる可能性があり、今後の市場成長を制限する要因となり得ます。
技術革新と新たな市場機会
技術の進歩は、ゲーム周辺機器市場の成長を促進する大きな要因です。メーカーは、RGB照明、触覚フィードバック、プログラマブルキーなどの先進的な機能を備えた新しい製品を次々と投入しています。これらの技術的革新は、ゲーマーにとって魅力的な体験を提供し、市場に新たな成長機会をもたらしています。
特にワイヤレスゲーム周辺機器は、その利便性と自由度から急速に普及しており、今後さらに需要が拡大すると予想されます。ワイヤレスキーボード、マウス、ヘッドセットなどは、使用の自由度とスムーズな接続が魅力であり、メーカーはこれらの製品の技術革新に注力しています。
さらに、仮想現実（VR）や拡張現実（AR）のゲーム体験が注目を集めており、これらに対応するゲーム周辺機器の需要も増加しています。VRヘッドセットや触覚フィードバックグローブなど、新しいゲーム体験を提供するための周辺機器が登場し、これらは市場に新たな活力を与えています。
主要企業のリスト：
● Logitech International S.A.
● Razer Inc.
● Corsair Components Inc.
● SteelSeries
● Turtle Beach Corporation
● HyperX
● Mad Catz Global Limited
● ROCCAT GmbH
● Astro Gaming （Logitech International S.A.）
