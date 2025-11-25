地上設置型レドームの世界市場2025年、グローバル市場規模（直径5メートル以下、直径5メートル以上）・分析レポートを発表
2025年11月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「地上設置型レドームの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、地上設置型レドームのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の地上設置型レドーム市場は2024年に約2億2,400万米ドルと評価され、2031年には約2億7,400万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.0％であり、安定した拡大が見込まれます。防衛分野、気象観測、通信インフラ、衛星地上局など、多様な分野で需要が増加していることが主な成長要因です。
特に地政学的な緊張や気候変動リスクの高まりに伴い、耐候性・高周波透過性を備えた高性能レドームの導入が加速しています。防衛・航空分野におけるレーダー・通信設備の更新需要、そして衛星通信の商業利用拡大が市場拡大を支えています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
地上設置型レドームは、固定基地に設置されたレーダー、通信、衛星アンテナなどを保護するための構造体です。雨、雪、風、紫外線、塩害などの環境要因から機器を守りつつ、電波信号が減衰せず通過できるよう設計されています。そのため、素材の選定と構造設計が極めて重要であり、繊維強化樹脂（FRP）、ハニカムサンドイッチ構造、誘電率の低い複合材料などが主に使用されています。
近年では、構造体にセンサーを組み込み、圧力・湿度・温度などの環境条件やレドーム自体の劣化状況を監視する「スマートレドーム」が登場しています。また、電波の反射を抑える低レーダー断面積（Low-RCS）技術や、高周波通信（Ka帯、Ku帯）に対応する新素材の研究開発が進展しています。これらの技術革新が市場の高付加価値化を推進しています。
________________________________________
市場動向
本市場ではいくつかの重要なトレンドが顕著です。まず、防衛分野においては、ミサイル防衛、情報・監視・偵察（ISR）システム、航空防衛網の近代化が進んでおり、地上型レーダーを保護するレドームの需要が急増しています。
次に、気象観測分野では、ドップラーレーダーや気象監視レーダーの更新が世界的に進行しており、異常気象の早期警報や気候変動観測のための高精度システム構築が求められています。さらに、SpaceXやOneWebなどの商業衛星通信事業者が地球規模の地上局ネットワークを構築しており、信頼性の高いレドーム保護が不可欠となっています。
加えて、低コスト化とメンテナンス効率の向上を目的に、自己修復素材や軽量構造の導入が進められています。こうした技術的進歩が市場拡大を支える重要な要素となっています。
________________________________________
市場成長の要因
市場成長を牽引する要因として、以下の5点が挙げられます。
1. 地政学的緊張と防衛投資の増加：各国の軍事・監視インフラ強化に伴い、長期耐久性と防護性能を備えたレドームの需要が高まっています。
2. 航空および航空管制システムの拡張：航空交通の増加に対応するため、レーダー観測網の拡充が必要とされています。
