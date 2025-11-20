¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SPALDING¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë3x3¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ØRed Bull Half Court World Final¡Ù ¤¬11 ·î27Æü - 29Æü³«Ëë
À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î3x3 ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È ¡ØRed Bull Half Court¡Ù¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØRed Bull Half Court¡Ù ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Î¤¿¤á¤Î3x3¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö½Ð¾ì»î¹ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê Own the court point À©¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤º¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Î¡É¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡È¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍÌÀ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ (Åìµþ)¤Ë¤ÆÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö UENOHARA SUNRISE (½÷»Ò¥Á¡¼¥à)¡×& ¡ÖMINAKAMI TOWN (ÃË»Ò¥Á¡¼¥à)¡×¤¬¡¢¡ØRed Bull Half Court World Final¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î World Final ¤Ç¤Ï¡¢½ÓÉÒ¤µ¤¬³è¤¤ë Red Bull Half Court ÆÃÍ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬2022Ç¯Í¥¾¡¡¢2023Ç¯½àÍ¥¾¡¡¢2024Ç¯Í¥¾¡¡¢ÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤¬2022Ç¯½àÍ¥¾¡¤È¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØRed Bull Half Court World Final¡Ù¡£º½Çù¤ÎÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡Ø¥É¥Ð¥¤¡Ù¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿2025Ç¯¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ü¡¼¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤ÇËÜ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÆüËÜ½é³«ºÅ°ÊÍè¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¡ØRed Bull Half Court 2025 JAPAN Qualifier¡Ù¤ò»Ù±ç¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤Âç²ñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò»Ù¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Red Bull Half Court World Final 2025
ÆâÍÆ¡§£³x3¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
ÆüÄø¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë~11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ¹ñ¡§¥É¥Ð¥¤ ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®
»²²Ã¹ñ¡§19¥«¹ñ¡ÊAU, AZ, DO, EG, JP, XK, LB, MV, MU, MD, NG, MK, NO, PH, ZA, TR, AE, UA, US¡Ë
URL¡§https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-half-court
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Û¡¡
½÷»Ò¡§UENOHARA SUNRISE
ÃË»Ò¡§MINAKAMI TOWN
¡ÚÂç²ñ¸ø¼°µå¡Û
Red Bull Half Court (¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë ¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È)
MATERIAL¡§¹çÀ®Èé³×
ITEM NUMBER:76-863Z
SIZE¡§ 7 ¹æ
PRICE¡§¡ï6,160 (ËÜÂÎ¡ï5,600)
3x3¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÖRed Bull Half Court¡×¸ø¼°»î¹çµå
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SPALDING¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp/
Red Bull Half Court World Final 2025¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-half-court
© Jason Halayko / Red Bull Content Pool
