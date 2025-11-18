フィンランド、エスポー - Qt Group(Nasdaq, Helsinki：QTCOM、 https://www.qt.io/ja-jp/ )は、NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティング( https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/solutions/accelerated-computing/ )を利用するプログラムがNVIDIA CUDA( https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit )コーディングの安全性ルールに準拠しているかを自動的にチェックする新機能を発表しました。この機能はAxivion 7.11に搭載され、安全性が求められる産業分野において、先進的なグラフィックスやAIを活用した信頼性の高いアプリケーションを迅速に開発できるよう支援します。対象となるユースケースには、自動運転車、医療用スキャナー、ロボティクスなどがあります。





NVIDIA CUDA( https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit )は、AI、ディープラーニング、3Dグラフィックス、高性能コンピューティングを支えるGPUアクセラレーテッドコンピューティングの主要プラットフォームです。自動車、医療、産業オートメーションなど、厳しい品質・安全基準を持つ業界の開発者をはじめとして、世界中の数百万のソフトウェア開発者に利用されています。このほど、NVIDIAはCUDAを利用するソフトウェアの安全性と堅牢性向上を目的とした「CUDA C++ガイドライン」を公開し、開発者が安全性と信頼性を担保するためのベストプラクティスを適用できるようにしました。





Axivionは、C/C++コードの静的解析とアーキテクチャ検証を行うツールセットです。バージョン7.10でCUDA環境への対応が追加されましたが、今回のバージョン7.11ではNVIDIAのCUDA C++コーディングガイドラインの適用を自動化しました。このネイティブサポートにより、安全認証が必要なプロジェクトにおいて、業界標準に沿ったコード検証を迅速に実施できるようになります。長期的には、GPUアクセラレーテッドコードにおいて、バグの早期検出、技術的負債の最小化、コンプライアンスギャップの削減に寄与します。





Axivion for CUDAを利用することで、開発者は次のようなことを実現できます。





CUDAコードの自動チェック：MISRA、CERT、NVIDIA CUDA C++ガイドライン、企業独自のガイドラインなど、業界標準の安全・セキュリティルールに基づく検証。

完全なトレーサビリティと監査証跡：C++およびCUDAソースコードに対して、デッドコード、コード重複、危険な依存関係、FFI(Freedom from Interference)などの問題を早期に検出し、ISO 26262、IEC 62304、IEC 61508といった厳格な安全規格への準拠を確保。

ソフトウェアアーキテクチャの一貫性と安全性を確保：規制の適用される環境での利用に対応。





Qt Groupの上級副社長であるユハペッカ・ニエミは次のように述べています。「QAエンジニアがバグを見つけるだけでは、もはや十分とは言えません。開発者は、手元にある今日のポリシー違反が明日のプロジェクトコードに影響しないよう、ソフトウェアの品質低下が発生していないことを証明する責任を負っています。NVIDIA CUDA C++ガイドラインが一般公開されたことで、CUDA開発者はコードの安全性と堅牢性を確保して、ソフトウェアの劣化を防ぐための標準化された指標を持つことができました。Axivionはその適用を自動化するので、新規開発でも既存システムの更新でも、コードが安全ルールを満たしているかを心配する必要がなくなります。」





Axivionはすでに、すべての安全規格が要求される産業で、ソフトウェアコードやアーキテクチャのエラー、複雑性、安全規格への準拠を自動的にチェックするために利用されています。今後のアップデートでは、メモリ安全性チェックやデータフロー解析などでもさらなる機能強化が予定されています。









【Qt Groupについて】

Qt Group(Nasdaq Helsinki：QTCOM)はグローバルなソフトウェア企業です。産業界のリーダーと150万人を超える世界中の開発者が信頼を置き、ユーザーに愛されるアプリケーションやスマートデバイスを作成しています。UIデザインやソフトウェア開発から品質管理と導入まで、製品開発サイクル全体を通してお客様の生産性向上を支援します。Qt Groupのお客様は70以上の業界で180か国以上に広がっています。Qt Groupの従業員数は世界で約900名、2024年の売り上げは2億910万ユーロでした。





公式ホームページ： https://www.qt.io/ja-jp/