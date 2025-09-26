ヴェスティエール・コレクティブ、メンズカテゴリー立ち上げの一環で初のメンズウェアリセールレポートを公表





パリ, 2025年9月25日 /PRNewswire/ -- プレラブド高級ファッションの世界的プラットフォームであるヴェスティエール・コレクティブ（Vestiaire Collective）は、専用カテゴリーを設けてメンズウェアを拡大する同社戦略の重要な部分となるメンズサーキュラーファッションに特化した初のレポートを公表しました。これは、メンズをリセールの中心に据えることで、ファッションの循環的な未来を加速させるというヴェスティエール・コレクティブのミッションにおける決定的な一歩となります。このレポートは、高級メンズファッションのリセールについて独自の切り口で深く掘り下げており、男性によるプレラブドファッションの購入・売却の実態を明らかにし、定番ブランドやカルトアイテムを取り上げて世界的なメンズウェアのトレンドをマッピングしています。レポートは、リセールがもはやニッチな世界ではなく、男性の高級ファッションの消費方法の定義が改められていることを示しています。

カテゴリーの急成長： メンズファッションの品揃えは3年間で88％拡大し、このプラットフォームで最も急成長しているセグメントのひとつとなっています。

高級ファッションにおける新しい考え方： 男性の70％がリセールの可能性を念頭に置いて購入し、ファッションが個人的な表現であり、また賢い投資であるとの考えを示しています*。

「メンズウェアは最も急成長しているセグメントのひとつとなっており、これは今の男性が高級ファッションに限定性がある点、より適正な価格で入手できる点、投資性がある点を評価し、意識的に高級ファッションのリセールに参加するようになってきているという、根本的な変化を反映しています。今回のレポートの公表は、この市場機会を捉えるための当社のマルチカテゴリー戦略を補強するものです」と最高経営責任者（CEO）のマクシミリアン・ビットナーは述べています。

新しいカテゴリーを通じて躍進するメンズウェア

2009年以来、ヴェスティエール・コレクティブは高級ファッションのリセールの分野を切り拓いてきました。現在では、メンズウェアに特化した経験を生かし、レディスウェア、アクセサリー、靴、時計、ジュエリー、メンズウェアの世界的地位の強化に取り組んでいます。

メンズウェアは急拡大する若年層にリセールを開放：男性客の59％がミレニアル世代またはZ世代であるのに対し、女性は50％となっています。このことは、男性がサーキュラーファッションの次の波を牽引するキードライバーであることを裏付けています。

メンズ高級スタイルを形成する成長市場の洞察

レポート『The Future of Resale: Menswear Edition』（リセールの未来：メンズウェア編）によると、男性がリセールを受け入れるようになった理由は3つあるようです。

・価値：74％がお得感と手頃な価格を挙げている。

・限定性：バレンシアガのAW2021「アーマー」グローブやオーデマピゲのイエローゴールド製ロイヤルオークダブルバランスホイールのような、希少でユニークな限定モデルがプラットフォームにずらりと並ぶ。

持続可能性： 環境的な利点を挙げた人は39%で、70％は将来的に商品をリセールに出す可能性を意識して大切に扱うとしており、ワードローブが循環型資産になってきている。

男性のリセールを形成している注目ポイント：

最も閲覧数の多いアイテム：ルイ･ヴィトンのバッグおよびロレックスの腕時計

急成長のブランド：アミ（+300%）、ゼニア（+260%）、ジャンポール・ゴルチエ（+200%）**

売れ筋アイテム：ジャケット、スニーカー、セーター - 現代男性のワードローブの中の定番アイテム。

