À°·Á³°²Ê¤«¤é¿À·Ð²Ê¤Þ¤Ç¡§ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î°åÎÅ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È»Ô¾ì¤Î¸½¾õ
°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï¸½Âå°åÎÅ¤ÎÁÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÂ¾õ¤Ë¤ª¤±¤ë´µ¼Ô¤ÎÅ¾µ¢²þÁ±¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºàÎÁ²Ê³Ø¡¢³°²Êµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø¤òÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È»Ô¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ÊÅ¸Ë¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤È¤Ï¡¢À¸Êª³ØÅª¹½Â¤¤òÃÖ´¹¡¢¥µ¥Ýー¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Þ¤¿¤ÏÂÎÉ½ÌÌ¤Ë³°²ÊÅª¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ï¡¢¸Ô´ØÀá¤äÉ¨´ØÀá¤ÎÃÖ´¹¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ÎÀ°·Á³°²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡¢ÀÔÄÇ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤ä¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡¢»õ²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡¢¿À·Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ËýÀ¼À´µ¤ÎÁý²Ã¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¸ý¤Î¹âÎð²½¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
¡ü À°·Á³°²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡§À°·Á³°²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°åÎÅÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¡¢¹üÁÆò¢¾É¡¢³°½ýÀÂ»½ý¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ú¹ü³Ê·Ï¼À´µ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢¸Ô´ØÀá¡¢É¨´ØÀá¡¢ÀÔÄÇ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÁý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÂÎÅ¬¹çÀ¹ç¶â¤ä3D¥×¥ê¥ó¥È¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î³×¿·¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤È´µ¼Ô¤Î²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹âÎð²½¤ÏÀ°·Á³°²ÊÍÑ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼ûÍ×¤ÎÂç¤¤Ê¸£°úÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ¤Ê³°²Ê¼ê½Ñµ»½Ñ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿´·ì´É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡§¥Úー¥¹¥áー¥«ー¡¢¿¢¹þ¤ß·¿½üºÙÆ°´ï¡ÊICD¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥È¡¢¿´Â¡ÊÛ¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¹âÎð²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿´·ì´É¼À´µ¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÁý²Ã¤¬¡¢¼ûÍ×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤ÈËýÀ¼À´µ´ÉÍý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿À¯ÉÜ¼çÆ³¤ÎÊÝ·òÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢¾®·¿²½¡¦¾ÊÅÅÎÏ²½¤¬¿Ê¤à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³×¿·¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿´·ì´É¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü »õ²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡§»õ²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¤È¿³ÈþÀ¤Î²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈºàÎÁ¤Î²þÎÉ¡¢¤½¤·¤ÆÄã¿¯½±¼ê½Ñ¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»õ²Ê°åÎÅ¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢»õ¤Î¸ò´¹¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»õ²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼£ÎÅ¤ÏÃå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿À·Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÂ¾¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¾¿¼Éô»É·ãÁõÃÖ¤äÀÔ¿ñ»É·ãÁõÃÖ¤Ê¤É¤Î¿À·Ð¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¿À·Ðµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¿À·Ð¼À´µ¤Î¼£ÎÅÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¸¦µæ¤È³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ËÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è»Ô¾ìÊ¬ÀÏ
ÆüËÜ¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤Î¥êー¥Àー
¡ü ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢À®½Ï¤·¤¿°åÎÅÀ©ÅÙ¡¢Â¿³Û¤Î¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¹âÎð²½¼Ò²ñ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Î°åÎÅÀ¯ºö¤Ï¡¢¼À´µ¤ÎÁá´ü²ðÆþ¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î»Ù±ç¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
