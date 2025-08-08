米国のオフロード車市場規模は2033年までに209億7000万ドルに達すると予測
Astute Analyticaは最近、米国のオフロード車 市場を分析した詳細かつ包括的なレポートを発表しました。この調査は2024年から2033年までの10年間にわたる予測を網羅し、市場全体の規模を徹底的に推定しています。さらに、現在の自動車業界を形作るダイナミクスとトレンドを捉え、現在の産業環境を批判的に評価しています。
この最新版は、市場発展を牽引する活動に関する貴重な洞察を提供し、主要な業界関係者の役割に焦点を当てています。有望な成長機会を特定し、自動車市場の正確な規模を推定しています。さらに、主要市場セグメントを分析し、主要プレーヤーと新興プレーヤーの両方をプロファイルし、様々な地域における市場環境を詳細に分析しています。
米国のオフロード車市場は2024年に119億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に6.5%のCAGRで成長し、2033年までに209.7億米ドルの市場評価額に達すると予測されています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@- https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-off-road-vehicle-market
競争環境
本レポートの大部分は、米国オフロード車市場における競争環境の分析に充てられています。これには、米国の主要オフロード車製品ベンダーの包括的な分析が含まれており、最新の開発状況や、出荷台数と売上高の観点から市場シェアを明らかにしています。これらの主要プレーヤーのプロファイルを作成することで、本レポートは、各社の製品ポートフォリオ、技術力、そして市場全体のポジショニングに関する貴重な洞察を提供します。
● American Landmaster
● Arctic Cat Inc.
● Can-Am （BRP）
● CFMOTO
● Honda Motor Co., Ltd.
● John Deere
● Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
● Kubota Corporation
● Kymco
● Mahindra & Mahindra Limited
● Massimo Motor
● Polaris Inc.
● Suzuki Motor Corporation
● Textron Inc.
● Yamaha Motor Corporation
● Other Prominent Players
2025年の業界動向と展望
2025年を見据えると、米国のオフロード車業界は、様々な展開が見込まれます。一部の分野では継続的な成長が見込まれる一方で、他の分野では課題に直面する可能性があります。重要なトレンドとしては、環境問題への懸念と規制圧力への業界の対応を反映し、電気自動車（EV）とハイブリッド車への移行が加速していることが挙げられます。また、自動運転技術の目覚ましい進歩に加え、機能面で統合ソフトウェアプラットフォームに大きく依存するソフトウェア定義車両（SDA）の台頭も見られます。経済状況、政府規制の進化、そして消費者の嗜好の変化が、今後数年間の業界の方向性を総合的に形作っていくでしょう。
業界を支える成長実績と経済要因
自動車産業は力強い成長を示し、国内販売は7.3%増加し、上昇基調を維持しています。輸出はさらに劇的に伸び、19.2%増加し、自動車製品に対する国際的な需要が堅調であることを示しています。この好調な傾向は、安定したマクロ経済状況、積極的な政府政策、そして大規模なインフラ投資に支えられ、2025～2026年度も継続すると予想されます。さらに、2025年にはモンスーンが平年並みになると予測されており、特に地方および準都市部において経済活動が活発化し、これらの市場における自動車需要の刺激につながることが期待されます。
規制圧力と排出削減目標
OEM（オリジナル機器メーカー）が直面する最も重要な課題の一つは、世界的な排出ガス規制、特に欧州連合（EU）主導の規制への準拠です。EUの2025年CO2削減目標は、新車の平均CO2排出量を1キロメートルあたり93.6グラムまで大幅に削減することを義務付けています。こうした規制環境は、自動車メーカーにゼロエミッション技術の導入を加速させるよう迫っています。これらの厳格な基準を満たすことは、重い罰金を回避するだけでなく、主要市場における競争力を維持するためにも不可欠です。
この最新版は、市場発展を牽引する活動に関する貴重な洞察を提供し、主要な業界関係者の役割に焦点を当てています。有望な成長機会を特定し、自動車市場の正確な規模を推定しています。さらに、主要市場セグメントを分析し、主要プレーヤーと新興プレーヤーの両方をプロファイルし、様々な地域における市場環境を詳細に分析しています。
米国のオフロード車市場は2024年に119億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に6.5%のCAGRで成長し、2033年までに209.7億米ドルの市場評価額に達すると予測されています。
このサンプル PDF ファイルのリクエスト@- https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/us-off-road-vehicle-market
競争環境
本レポートの大部分は、米国オフロード車市場における競争環境の分析に充てられています。これには、米国の主要オフロード車製品ベンダーの包括的な分析が含まれており、最新の開発状況や、出荷台数と売上高の観点から市場シェアを明らかにしています。これらの主要プレーヤーのプロファイルを作成することで、本レポートは、各社の製品ポートフォリオ、技術力、そして市場全体のポジショニングに関する貴重な洞察を提供します。
● American Landmaster
● Arctic Cat Inc.
● Can-Am （BRP）
● CFMOTO
● Honda Motor Co., Ltd.
● John Deere
● Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
● Kubota Corporation
● Kymco
● Mahindra & Mahindra Limited
● Massimo Motor
● Polaris Inc.
● Suzuki Motor Corporation
● Textron Inc.
● Yamaha Motor Corporation
● Other Prominent Players
2025年の業界動向と展望
2025年を見据えると、米国のオフロード車業界は、様々な展開が見込まれます。一部の分野では継続的な成長が見込まれる一方で、他の分野では課題に直面する可能性があります。重要なトレンドとしては、環境問題への懸念と規制圧力への業界の対応を反映し、電気自動車（EV）とハイブリッド車への移行が加速していることが挙げられます。また、自動運転技術の目覚ましい進歩に加え、機能面で統合ソフトウェアプラットフォームに大きく依存するソフトウェア定義車両（SDA）の台頭も見られます。経済状況、政府規制の進化、そして消費者の嗜好の変化が、今後数年間の業界の方向性を総合的に形作っていくでしょう。
業界を支える成長実績と経済要因
自動車産業は力強い成長を示し、国内販売は7.3%増加し、上昇基調を維持しています。輸出はさらに劇的に伸び、19.2%増加し、自動車製品に対する国際的な需要が堅調であることを示しています。この好調な傾向は、安定したマクロ経済状況、積極的な政府政策、そして大規模なインフラ投資に支えられ、2025～2026年度も継続すると予想されます。さらに、2025年にはモンスーンが平年並みになると予測されており、特に地方および準都市部において経済活動が活発化し、これらの市場における自動車需要の刺激につながることが期待されます。
規制圧力と排出削減目標
OEM（オリジナル機器メーカー）が直面する最も重要な課題の一つは、世界的な排出ガス規制、特に欧州連合（EU）主導の規制への準拠です。EUの2025年CO2削減目標は、新車の平均CO2排出量を1キロメートルあたり93.6グラムまで大幅に削減することを義務付けています。こうした規制環境は、自動車メーカーにゼロエミッション技術の導入を加速させるよう迫っています。これらの厳格な基準を満たすことは、重い罰金を回避するだけでなく、主要市場における競争力を維持するためにも不可欠です。