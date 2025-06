JTP株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:森 豊、以下:JTP)は、2025年6月26日、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が展開するパートナープログラム「AWS パートナーネットワーク(APN)」において、昨年に続き「Japan AWS Jr. Champions」および「Japan AWS All Certifications Engineers」にJTP社員が選出されたことをお知らせします。■Japan AWS Jr. Championsについて「Japan AWS Jr. Champion Partner Program」は、APN参加企業に所属し、AWSを積極的に学び、コミュニティのリードなど自ら起点となって周囲に影響を与え、アウトプットを通じて周囲へ貢献している、社会人歴1~3年目の若手エンジニアを対象とした表彰プログラムです。「2025 Japan AWS Jr. Champions」では、JTP在籍エンジニアが1名選出されました。・金子 俊介(アプリケーションエンジニアリング事業部アジャイル開発部)詳細は、以下の発表をご参照ください。https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions/■Japan AWS All Certifications Engineersについて「Japan AWS All Certifications Engineers」は、APN 参加企業に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」AWS エンジニアを対象にした表彰プログラムです。「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」では、JTP在籍エンジニアが7名選出されました。・伊藤 好宏(アプリケーションエンジニアリング事業部アジャイル開発部)・藤原 直彦(アプリケーションエンジニアリング事業部アジャイル開発部)・吉武 浩司(アプリケーションエンジニアリング事業部アジャイル開発部)・銭谷 仁助(システムコンサルティング事業部エンタープライズアカウント部)・贄川 佳大(システムコンサルティング事業部キャリアソリューション部)・鍵山 貴一郎(システムコンサルティング事業部パブリックアカウント部)・髙橋 舞子(クラウドソリューション事業部クラウドMSP部)詳細は、以下の発表をご参照ください。https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-all-aws-certifications-engineers/■AWSを用いた当社サービスについてAWSアドバンストティアサービスパートナーであるJTPは、AWS基盤の設計・構築から運用、マルチクラウド戦略のサポート、AWS認定トレーニングの提供などを行っています。AWSパートナーとしての対応実績や保有資格は、こちらからご確認いただけます。https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000001HPW5fIAH/JTP%20Co.,LtdAWSを採用している主な当社サービスは下記の通りです。・クラウドトータルソリューション「Kyrios」AWSをはじめとするパブリッククラウドを用いて、ITインフラの設計・構築や、運用・監視の代行、将来を見据えた改善提案、さらにはAI・データの活用、セキュリティ対応まで、お客様のビジネスを支援します。https://kyrios.jtp.co.jp/・AIインテグレーションサービス「Third AI」生成AI、AIエージェントなどの先進テクノロジーを活用し、お客様の事業における業務効率化や生産性向上を実現するAIソリューションを最適なコストで提供します。https://ai.jtp.co.jp/今後もAPNのパートナー企業として技術力向上に努めるとともに、多くのお客様のクラウド活用の推進やビジネス拡大の機会創出に寄与してまいります。【JTP株式会社について】JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。【本リリースに関する問い合わせ】JTP株式会社 コーポレート本部E-mail:pr@jtp.co.jp

