敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり今季17号先頭打者アーチを放った。

あっという間にスタンドインした。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5キロ）の弾丸アーチを突き刺した。

敵地がどよめいた一発。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では実況のジョー・デービス氏が「強烈に叩いた！ 入ったー！ このシリーズの幕開けを告げる強烈な一撃です！」と絶叫。続けて「ホホ、なんというホームランだ！ そしてドジャースにとってこれ以上ないスタート、あっという間に1-0です」と思わず笑い声が漏れていた。

審判のプレーボールのコールから約20秒でスタンドイン。「一瞬の出来事でした」と驚いたデービス氏に同調するように、解説のエリック・キャロス氏も「いやぁ、私はまだヘッドセットをつけているところで、席に座ってもいませんでしたよ（笑）」と開始間もない一発で準備が間に合わなかったとした。

キャロス氏は「（投球の）コントロール自体は定まっていますが、プレートのちょうど真ん中、ど真ん中に入ってしまいました。さっき言ったように、今夜このような球が続くと、（相手投手陣にとって）まったく良くない展開になりますね」と指摘した。得意の6月に7本目のアーチ。先頭打者ホームランは通算30本目だ。



（THE ANSWER編集部）