サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、チュニジア戦の大勝からリカバリーを経て、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で練習を再開した。１次リーグ２試合ともベンチからチームを鼓舞し続けたＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、出場がない自身への賛否について「僕の感覚ではオセロをやっている感じ」と独特な表現で、自信を示した。

チームは１次リーグ２試合を終えて１勝１分けの勝ち点４。決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めている。選手らは、日本にとって鬼門となっていた第２戦を前に長友が選手ミーティングを開いて引き締めたことなど、ベテランの存在が好成績に影響していると口にしている。

長友は１次リーグ敗退に終わった１４年ブラジル大会を振り返り「自分で言うのもなんですけど、ブラジル大会の時に、この経験を持った自分がいたら、コートジボワールに負けた後も前を向かせられたと思う。それぐらい大事な存在だと思う」と精神的支柱の大きさを説明した。

チュニジア戦までに２６人中２２人が出場。フィールドプレイヤーでピッチに立っていないのは、チュニジア戦は体調不良で不参加だったＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）と長友のみとなった。それでも「僕が入ることで、またいろいろ賛否があるんだけど。僕の感覚ではオセロをやっている感じ。大会が終わったころには、ぽろぽろと真っ白にできる確信と自信があるので。それはもう結果でみなさんに示したい」と力を込める。日本初となる５大会連続となるＷ杯出場に向けて「誰よりもモチベーションは高いです。絶対諦めないですよ」と、３９歳のベテランは次戦のスウェーデン戦（２５日）の出場に闘志を燃やした。