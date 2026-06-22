女子プロレスのスターダムは２２日、都内で記者会見を開き、元ワールド・オブ・スターダム王者の林下詩美（２７）が同日付で入団することを発表した。２４年３月に退団したが、今年５月３０日から古巣リングに参戦しており、２年ぶりの所属復帰が正式決定。また、６・２０代々木大会で新ワールド王者に輝いたばかりの鈴季すず（２３）が初防衛戦の相手として詩美を電撃指名し、調印式も急きょ行われた。再入団からわずか８日後となる６・３０後楽園ホール大会で、異例となる団体最高峰の赤いベルトへの挑戦が決定した。

急展開が続いた。詩美は代々木大会の８人タッグ戦で元盟友の上谷沙弥（２９）からピンフォールを奪い、試合後にスターダム入団の意向を表明していた。これを受け、岡田太郎社長は「参戦から１カ月たってない状態ではありますが、多くのスターダムファンから支持を得ていると私も実感している」と承諾。手渡された団体公式ジャージーに袖を通した詩美は「目標ややりたいことはたくさんありますが、スターダムの一員として、レスラーとしてまだまだ大きくなっていきたい」と所信表明を行った。

ただ、ここで赤いベルトを持った鈴季が「面白いこと思いついちゃった」と会見に割り込んでくると、「詩美が帰ってきて、意外とお客さんも選手も歓迎ムードで安心したっしょ？批判が少なくてよかったなと思ったっしょ？アタシが知ってる林下詩美はもっとギラついて全力だった。なんか最近おとなしくない？これ（赤いベルト）、せっかくだからやらない？」と提案。岡田社長も勢いに押される形で「や、やりましょう」と首を縦に振り、タイトルマッチが決定した。

とんとん拍子で４年半ぶり２度目の戴冠チャンスが転がってきた詩美は「いいんですか…？こんなんで決まったタイトル（マッチ）は初めて」とやや困惑しつつも発奮した様子で、「まだいろいろと（理解が）追いついてないが、入団したてで赤いベルト挑戦も決まりました。ビックリしてます。でも、こんなチャンスもない。タイトルマッチでめちゃくちゃカッコいいところ、スターダムにめっちゃすごいヤツが来たってところを見せたいです」と決意を込めた。

◆林下詩美（はやしした・うたみ）１９９８年９月１４日、鹿児島県奄美市出身。「ビッグダディ」こと林下清志氏の三女で、１８年８月にスターダムでデビュー。２０年１１月に団体最高峰のワールド王座を初戴冠し、９度の防衛を重ねて２１年には女子プロレス大賞を受賞した。２４年３月でスターダムを退団し、同年４月にマリーゴールドに入団したが、２６年５月に退団。得意技はトーチャーラックボム。１６６センチ、７２キロ。