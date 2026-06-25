ゴルフは性格が出るスポーツとよく言われます。ミスショットをした後、あなたはどんな言葉を口にしていますか？ もしかすると、無意識のうちに同伴者を疲れさせる「言い訳ゴルファー」になっているかもしれません。 今回は、ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」に登場するキャラクターを反面教師に、スコアを崩すだけでなく周囲の雰囲気も悪くしてしまうNGな心理と、その脱却法を解説します