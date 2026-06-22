◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）

ケイアイセナ（牡７歳、栗東・平田修厩舎、父ディープインパクト）の重賞初制覇に期待する。函館は昨年の巴賞（芝１８００メートル）を１分４４秒８のコースレコードで快勝と、結果を残している舞台だ。続く札幌記念でも勝ち馬と０秒３差の４着。もともと小回りコースを得意としている馬だが、洋芝への適性も高い。良績は１８００メートルに集中しているが、レース内容から２０００メートルがダメという印象は受けない。

いつも調教は動く馬だが、この中間も変わらず順調。６月１０日に栗東・坂路で５１秒９としっかり負荷をかけ、１４日にＣＷコースで長めから軽く時計を出して１６日に函館に移動した。現地出張中の記者によると、２１日にＷコースで時計を出し、スムーズな脚さばきを見せていたようだ。

今回は武豊騎手と８戦ぶりのコンビ。安田記念、宝塚記念とＧ１を連勝し、熟練の手綱さばきが一層さえわたっている。現役では２１頭と少なくなったディープインパクト産駒。父の主戦を務めたレジェンドとともに、産駒のＪＲＡ重賞連続年勝利記録を更新する姿が見たい。（山本 理貴）