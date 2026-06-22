◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）

サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３が２１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで１８頭によって争われ、エルトンバローズが重賞３勝目。“夏男”松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝との新コンビで、Ｇ１・２着の実績馬が２年８か月ぶりの白星で復権を示した。

古豪が完全復活だ。馬群が大きく広がった最後の直線。外に進路を取ったエルトンバローズは、松若の２発の左ステッキを合図にエンジンに火をともした。中団から一気にスピードを上げて抜け出すと、「どうにかしのいでくれという気持ちで」と鞍上は絶え間なく左腕を振り下ろして鼓舞。初代王者キープカルムの猛追を半馬身差封じ、初勝利を挙げた仁川で捲土重来（けんどちょうらい）を果たした。

“夏男”がテン乗りで魅了した。松若は昨夏に小倉記念（イングランドアイズ）でのＶを飾り、重賞で３度の２着など大活躍。サマージョッキーズシリーズ王者に輝いた。今年のマイルシリーズ初戦でいきなり結果を出し「本当はもう少し前で競馬をしたかったけど、進みが悪かったので切り替えて、ためる競馬をした」とレースのポイントを挙げた。初騎乗とは思えない好判断で爆発力を引き出し、２３年の毎日王冠以来、２年８か月ぶりの白星＆タイトルへ導いた。

準備あってこその結果だ。１週前、当週の追い切りにまたがり、特長を把握。操縦性の高さと力強さを感じ取り、イメージを膨らませていた。「チャンスをいただいて本当にありがたかった。しっかり結果を出せて良かったし、杉山晴紀先生には若いころからお世話になっているので、よりうれしい１勝になった」と松若は頬を緩めた。

雌伏の時を経て実力を知らしめ、重賞３勝目。ルガルのイギリス遠征に帯同中の杉山晴調教師に代わり取材に応じた瀬間助手は「実績は上位でしたからね。ここを取れて本当に良かったです。今後に向けて、大きな弾みになります」と力を込めた。秋に目指していくのは２４年のマイルＣＳ（２着）であと一歩届かなかったＧ１タイトル。次走は状態を確認してからの検討となるが、ローテーション次第では夏のマイル王も視界に入る。強さを取り戻したディープブリランテ産駒がこの１勝をさらなる飛躍の足がかりにする。（山本 理貴）

エルトンバローズ 父ディープブリランテ、母ショウナンカラット（父ブライアンズタイム）。栗東・杉山晴紀厩舎所属の牡６歳。北海道浦河町・桑田牧場の生産。通算２２戦５勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は３億２２４１万１０００円（うち海外０円）。主な勝ち鞍は、ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３、毎日王冠・Ｇ２（ともに２３年）。馬主は猪熊広次氏。