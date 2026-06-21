神戸DF尾崎優成が大宮への育成型期限付き移籍を延長「将来は海外で活躍できる選手を目指して頑張ります!」
ヴィッセル神戸は21日、DF尾崎優成(22)のRB大宮アルディージャへの育成型期限付き移籍が延長されることを発表した。新たな期間は2027年6月30日までとなり、神戸と対戦する公式戦には出場できない。
尾崎は今季のJ2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。大宮を通じて「百年構想リーグでは怪我で思うようにプレーできない悔しさがすごくありましたが、その悔しさをJ2優勝という形で晴らせるように自分の全てをRB大宮に注ぎ込んで戦います。26-27シーズンもよろしくお願いします!」と伝えている。
神戸を通じては以下のようにコメントした。
「RB大宮で成長し、ヴィッセル神戸で、そして将来は海外で活躍できる選手を目指して頑張ります!ヴィッセル神戸のJ1優勝、ACLE優勝を願っています。引き続き応援よろしくお願いします」
尾崎は今季のJ2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。大宮を通じて「百年構想リーグでは怪我で思うようにプレーできない悔しさがすごくありましたが、その悔しさをJ2優勝という形で晴らせるように自分の全てをRB大宮に注ぎ込んで戦います。26-27シーズンもよろしくお願いします!」と伝えている。
神戸を通じては以下のようにコメントした。
「RB大宮で成長し、ヴィッセル神戸で、そして将来は海外で活躍できる選手を目指して頑張ります!ヴィッセル神戸のJ1優勝、ACLE優勝を願っています。引き続き応援よろしくお願いします」