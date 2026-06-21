株価指数先物 【週間展望】―原油相場と半導体・AI関連株にらみの展開が続く 株価指数先物 【週間展望】―原油相場と半導体・AI関連株にらみの展開が続く

リンクをコピーする みんなの感想は？

今週の日経225先物は、イラン情勢を巡る原油相場やAI（人工知能）・半導体関連株の動向をにらんだ相場展開が続きそうだ。米国とイランは17日、戦闘終結を含む覚書に署名し、18日に60日間の交渉期間に入った。合意に基づきホルムズ海峡が開放されたことでWTI原油先物が下落。前週の日経225先物は3日続伸し、19日には一時7万2330円まで買われる場面もみられた。



だが、イラン国営メディアは20日、イラン革命防衛隊の声明として、ホルムズ海峡が全ての船舶に対して封鎖されたと報じた。イランは、イスラエル軍によるレバノン攻撃が覚書に違反していると非難した。一方、米中央軍は、イラン革命防衛隊が主張するホルムズ海峡の再封鎖を否定したと伝えられている。



18日のWTI原油先物は1バレル＝76.60ドルで終えたが、サンデー原油は1バレル＝78ドル台に上昇して推移。19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場だったこともあり、週初は原油相場をにらんだスキャルピング中心のトレードになりそうだ。



日経225先物は、19日の取引終了後のナイトセッションで日中比230円高の7万1850円で終えている。市場参加者が限られるなか7万1800円と買い先行で始まり、7万2000円台を回復した後に7万1630円まで上げ幅を縮めた。中盤に7万2210円まで切り返し、終盤にかけては7万2000円辺りでの底堅さが目立っていた。



日経225先物は、15日に3280円高で6万6000円台から一気に6万9000円台に急伸し、ボリンジャーバンドの+1σを突破して+2σを捉えた。その後は上向きで推移する+2σに沿ったトレンドを継続しているため、引き続き+1σ（6万9480円）と+2σ（7万2620円）とのレンジが意識されるだろう。週足でも+1σ（6万8330円）と+2σ（7万3580円）とのゾーンになる。



日足の+1σが7万円に接近してきたため、同水準に軟化する局面では、押し目待ち狙いのロングが意識されそうだ。イラン情勢を警戒しつつも、交渉期間の60日間はショートに傾けるポジションは控えておきたい。ただ、+2σの突破を狙ったロングも手控えられやすいとみられるため、同バンドを上抜ける局面では、短期ながら戻り待ち狙いのショートに向かわせよう。



6月下旬に向けては、配当再投資に伴う需給要因が下支えになりそうである。投資信託の「分配金自動再投資」や信託銀行など機関投資家が行う配当再投資の場合、資金は現在の時価総額比率または指数構成比率に応じて自動的に割り振られるとみられる。19日現在の時価総額トップはキオクシアホールディングス<285A>[東証P]となる。



そのほか、トップ10にはソフトバンクグループ<9984>[東証P]（3位）、東京エレクトロン<8035>[東証P]（5位）、アドバンテスト<6857>[東証P]（8位）、村田製作所<6981>[東証P]（9位）、日立製作所<6501>[東証P]（10位）がランキングしている。ハイテク株の時価総額や指数に占めるウエイトが大きくなっているため、自動的に再投資資金の多くがハイテク株の買い増しに回る可能性が高い。そのため、日経平均型優位の需給状況が続きやすいだろう。



米連邦準備理事会（FRB）は、16日～17日に米連邦公開市場委員会（FOMC）を開催し、市場の予想通り政策金利を据え置いた。政策金利見通しは前回の「年1回の利下げ」から「年1回の利上げ」予想に転じたほか、ウォーシュFRB議長の会見などがタカ派的と受け止められた。今週は25日にFRBが重要視する5月の米国個人消費支出（PCEコアデフレーター）が発表されるため、週末にかけて市場心理を神経質にさせる可能性があろう。



そのため、オプション権利行使価格の7万円から7万3000円辺りのレンジを想定。引き続き半導体やAI関連株が上昇基調を強めてくる局面では、+2σ突破から+3σ（7万5770円）とのレンジに移行する展開も意識しておきたい。24日にはマイクロンテクノロジー の決算発表が予定されている。これがトリガーとなる可能性があり、注目を集めよう。



19日の米VIX指数は16.78（18日は16.40）に上昇した。週間（12日は17.68）では下げている。FOMCでのタカ派姿勢を受け、17日に18.84まで上昇。25日移動平均線（17.49）を突破し200日線（18.59）を捉える場面もあった。だが、その後は米国とイランの戦闘終結に向けた覚書締結により、週末にかけて25日線を割り込んでの推移だった。楽観は禁物だが、25日線が抵抗線として意識されてくる局面では、4日につけた15.18が意識されてリスク選好が強まりそうだ。



19日のNT倍率は先物中心限月で17.60倍（18日は17.47倍）に上昇した。週間（12日は17.03倍）でも上げている。上向きで推移する+1σ（17.26倍）と+2σ（17.77倍）とのレンジ内での推移を継続していた。キオクシアホールディングスや東京エレクトロン、アドバンテストなど、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の上昇が日経平均型を押し上げた。ただ、方向性はNTロングとなるが、19日には一時17.70倍まで切り上げて+2σに接近しており、同バンドに近づく局面ではリバランスの動きも意識しておきたい。



6月第2週（6月8日-12日）の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算で3週連続の売り越しであり、売り越し額は5962億円（6月第1週は5733億円の売り越し）だった。現物は5074億円の売り越し（同809億円の売り越し）と3週連続の売り越しであり、先物は888億円の売り越し（同4923億円の売り越し）と7週連続の売り越しだった。個人は現物と先物の合算で5676億円の売り越しと3週ぶりの売り越し。信託銀行は現物と先物の合算で18億円の買い越しとなり、6週ぶりの買い越しだった。



主要スケジュールでは、22日に中国6月最優遇貸出金利、23日に米国6月製造業PMI、24日に日銀金融政策決定会合の主な意見（6月15日～16日開催分）、米国5月新築住宅販売件数、25日に米国5月個人所得、米国5月個人消費支出、26日に権利付き最終日などが予定されている。



――プレイバック・マーケット――



●SQ値

07月限 日経225 40004.61 TOPIX 2830.46

08月限 日経225 41368.58 TOPIX 3004.82

09月限 日経225 45016.28 TOPIX 3175.61

10月限 日経225 48779.14 TOPIX 3241.66

11月限 日経225 50323.66 TOPIX 3339.97

12月限 日経225 50536.54 TOPIX 3393.48

01月限 日経225 51525.23 TOPIX 3491.09

02月限 日経225 57045.65 TOPIX 3854.29

03月限 日経225 52909.45 TOPIX 3568.56

04月限 日経225 56572.89 TOPIX 3752.89

05月限 日経225 62628.64 TOPIX 3828.17

06月限 日経225 66698.04 TOPIX 3904.01



◆日経225先物（日足）

始値 高値 安値 終値 前日比

26/09 06月19日 71560 72330 70810 71620 +380

26/09 06月18日 70080 71530 69790 71240 +1190

26/09 06月17日 69750 70260 68870 70050 +680

26/09 06月16日 69430 70140 69160 69370 -30

26/09 06月15日 66450 69840 66380 69400 +3280

終値は取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



◇TOPIX先物（日足）

始値 高値 安値 終値 前日比

26/09 06月19日 4091.5 4112.5 4029.0 4068.5 -7.5

26/09 06月18日 4024.5 4096.5 4012.5 4076.0 +53.5

26/09 06月17日 4014.0 4043.5 3992.0 4022.5 +24.0

26/09 06月16日 4005.0 4019.5 3985.0 3998.5 -5.0

26/09 06月15日 3897.0 4041.5 3896.5 4003.5 +121.0

終値は取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



●シカゴ日経平均 円建て

清算値 前日大阪比

06月19日（09月限） 休場

06月18日（06月限） 72070 +830

06月17日（06月限） 69910 -140

06月16日（06月限） 69185 -185

06月15日（06月限） 69790 +390

※前日比は大阪取引所終値比



□裁定取引に係る現物ポジション裁定残（金額）

売り 前週末比 買い 前週末比

06月12日 224億円 +224億円 2兆2284億円 -2149億円

06月05日 0億円 0億円 2兆4434億円 +1790億円

05月29日 0億円 0億円 2兆2643億円 +1245億円

05月22日 0億円 -176億円 2兆1398億円 +979億円

05月15日 176億円 -1421億円 2兆0418億円 -2636億円



□裁定取引に係る現物ポジション（株数）

売り 前日比 買い 前日比

06月17日 235万株 -50万株 6億6036万株 -1584万株

06月16日 286万株 +3万株 6億7620万株 -53万株

06月15日 283万株 -124万株 6億7674万株 +2268万株

06月12日 407万株 -1517万株 6億5405万株 +4159万株

06月11日 1924万株 +1606万株 6億1246万株 -3748万株

06月10日 317万株 +252万株 6億4994万株 -7279万株

06月09日 64万株 -382万株 7億2274万株 +2133万株

06月08日 447万株 +447万株 7億0140万株 -467万株

06月05日 0万株 -298万株 7億0608万株 +413万株

06月04日 298万株 +6万株 7億0194万株 -901万株

06月03日 291万株 +291万株 7億1095万株 +5320万株

06月02日 0万株 0万株 6億5774万株 -987万株

06月01日 0万株 0万株 6億6762万株 +119万株



NT倍率

6月19日 17.60

6月18日 17.47

6月17日 17.41

6月16日 17.34

6月15日 17.33

6月12日 17.03



株探ニュース