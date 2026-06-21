「えっ、マジか!?」記者席から漏れた声…“ズドン”と聞こえてきそうな上田綺世の衝撃弾【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦した。３-４-２-１システムのCFを担ったのは、オランダ戦と同じく上田綺世だった。
立ち上がりから攻撃の起点として機能した上田は、５分に後方からのパスをダイレクトシュート。９分には抜群のポストプレーから好機を演出するなど、存在感を示した。
そして31分、敵陣でパスを受けた上田はパスコースがありながらも自らボールを持ち運び、エリア付近で右足を一閃。「ズドン！」と聞こえそうな弾丸シュートでゴールネットを突き刺した。
「えっ、マジか!?」と記者席から声が漏れるほどの衝撃。上田の一撃にはそれほどのインパクトがあった。
前半を終えて日本は２−０とチュニジアをリードしている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【動画】上田綺世がW杯初ゴール！ 強烈ミドル弾！
立ち上がりから攻撃の起点として機能した上田は、５分に後方からのパスをダイレクトシュート。９分には抜群のポストプレーから好機を演出するなど、存在感を示した。
そして31分、敵陣でパスを受けた上田はパスコースがありながらも自らボールを持ち運び、エリア付近で右足を一閃。「ズドン！」と聞こえそうな弾丸シュートでゴールネットを突き刺した。
「えっ、マジか!?」と記者席から声が漏れるほどの衝撃。上田の一撃にはそれほどのインパクトがあった。
前半を終えて日本は２−０とチュニジアをリードしている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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