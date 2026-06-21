日本代表がチュニジアを圧倒！ 序盤から決定機の連続に！ 鎌田ヒール弾＆上田の豪快ミドル弾、２−０リードで後半へ【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦している。
FIFAランキング18位の日本に対し、チュニジアは44位。今大会初勝利を目ざす日本のシステムは３−４−２−１。スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは伊東純也、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と鎌田大地、１トップは上田綺世が務めた。
立ち上がりの２分、中村のパスを受けた上田がペナルティエリア内で倒されると、日本の選手たちはPKを主張。しかしVARは介入せず、主審もノーファウルの判定を下した。
日本は攻勢を緩めず。４分、鮮やかな速攻から均衡を破る。上田が右サイドから斜め前へパスを送り、田中が前線でキープ。逆サイドへ展開すると、中村が左サイドから鋭く仕掛けて折り返し、最後は鎌田が左足ヒールで流し込んだ。技巧あふれるフィニッシュで日本が先制に成功した。
勢いに乗った森保ジャパンは９分にも好機を創出。ロングボールを収めた上田の折り返しに鎌田が走り込んだが、相手DFのブロックに阻まれて追加点とはならない。
さらに10分には左CKの流れから上田が押し込んだボールがゴールラインを割ったように見えたものの、VARチェックの結果、ボールはライン上に残っていたと判断されて得点は認められず。序盤から決定機の連続となった。
守備面でも集中を切らさない。チュニジアのCKでは板倉が競り勝って危険を未然に防ぎ、日本は攻守両面で主導権を握る。
試合が落ち着きを見せ始めると、日本は最終ラインで丁寧にボールを動かしながら相手の隙を探る。そして31分、追加点が生まれた。敵陣中央でボールを受けた上田が持ち運び、ペナルティエリア手前右から右足を一閃。低く鋭いシュートがゴール左隅に突き刺さり、リードを２点に広げた。
その後も日本は試合を優位にコントロール。チュニジアに大きな反撃を許さず、２−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FIFAランキング18位の日本に対し、チュニジアは44位。今大会初勝利を目ざす日本のシステムは３−４−２−１。スタメンはGK鈴木彩艶、３バックは右から冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは伊東純也、左は中村敬斗、シャドーは堂安律と鎌田大地、１トップは上田綺世が務めた。
日本は攻勢を緩めず。４分、鮮やかな速攻から均衡を破る。上田が右サイドから斜め前へパスを送り、田中が前線でキープ。逆サイドへ展開すると、中村が左サイドから鋭く仕掛けて折り返し、最後は鎌田が左足ヒールで流し込んだ。技巧あふれるフィニッシュで日本が先制に成功した。
勢いに乗った森保ジャパンは９分にも好機を創出。ロングボールを収めた上田の折り返しに鎌田が走り込んだが、相手DFのブロックに阻まれて追加点とはならない。
さらに10分には左CKの流れから上田が押し込んだボールがゴールラインを割ったように見えたものの、VARチェックの結果、ボールはライン上に残っていたと判断されて得点は認められず。序盤から決定機の連続となった。
守備面でも集中を切らさない。チュニジアのCKでは板倉が競り勝って危険を未然に防ぎ、日本は攻守両面で主導権を握る。
試合が落ち着きを見せ始めると、日本は最終ラインで丁寧にボールを動かしながら相手の隙を探る。そして31分、追加点が生まれた。敵陣中央でボールを受けた上田が持ち運び、ペナルティエリア手前右から右足を一閃。低く鋭いシュートがゴール左隅に突き刺さり、リードを２点に広げた。
その後も日本は試合を優位にコントロール。チュニジアに大きな反撃を許さず、２−０とリードして前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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