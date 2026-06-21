先制弾の鎌田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　さっそく均衡を破った。

　日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦している。

　開始４分、日本が先制。中村敬斗のクロスを鎌田大地がバックヒールで流し込んだ。
 
　巧みなフィニッシュ。ネット上では「ヒール天才か」「まじで鎌田うますぎる」「ナイスすぎる」「まじ最高」といった声が上がった。

　２−２で引き分けた初戦のオランダ戦に続くゴール。背番号15が２戦連発だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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