「まじでうますぎる」開始４分！ 鎌田大地が２戦連発の先制弾「ヒール天才か」「まじ最高」の声【Ｗ杯】
さっそく均衡を破った。
日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦している。
開始４分、日本が先制。中村敬斗のクロスを鎌田大地がバックヒールで流し込んだ。
巧みなフィニッシュ。ネット上では「ヒール天才か」「まじで鎌田うますぎる」「ナイスすぎる」「まじ最高」といった声が上がった。
２−２で引き分けた初戦のオランダ戦に続くゴール。背番号15が２戦連発だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うますぎるだろ！ 鎌田がチュニジア戦で絶妙弾
日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦している。
開始４分、日本が先制。中村敬斗のクロスを鎌田大地がバックヒールで流し込んだ。
巧みなフィニッシュ。ネット上では「ヒール天才か」「まじで鎌田うますぎる」「ナイスすぎる」「まじ最高」といった声が上がった。
２−２で引き分けた初戦のオランダ戦に続くゴール。背番号15が２戦連発だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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