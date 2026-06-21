「かっこよおお！」「マジでカリスマすぎます」本田圭佑、ビシッとスーツで日本戦の会場入り！期待は高まるばかり「今日も解説ぶちかまして！」【W杯】
本田節への期待は高まるばかりだ。
前回のカタール大会に続き、北中米ワールドカップでも日本戦の解説を務めている本田圭佑が６月21日、SNSを更新。森保ジャパンのグループステージ２戦目、チュニジア戦を前に決戦の地である「モンテレイ・スタジアムに到着しました」と報告した。
水色のネクタイ、黒いスーツでバシッと決め、黒いサングラスを着用。存在感抜群のレジェンドはファンに囲まれており、大歓迎ぶりが窺える。
また、コメント欄には「かっこよおお！解説楽しみ！」「マジでカリスマすぎます」「今日も解説ぶちかましてください！」「勝利の先達者、期待しております」といった熱烈な声が続々と寄せられている。
直近の投稿で「モンテレイ(メキシコ)めちゃ暑い」「結構メキシコ人のファンが多い」とも伝えた本田。灼熱のモンテレイで繰り出すホットワードに大注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーラ際立つ！本田圭佑のスタジアム入りショット
前回のカタール大会に続き、北中米ワールドカップでも日本戦の解説を務めている本田圭佑が６月21日、SNSを更新。森保ジャパンのグループステージ２戦目、チュニジア戦を前に決戦の地である「モンテレイ・スタジアムに到着しました」と報告した。
水色のネクタイ、黒いスーツでバシッと決め、黒いサングラスを着用。存在感抜群のレジェンドはファンに囲まれており、大歓迎ぶりが窺える。
また、コメント欄には「かっこよおお！解説楽しみ！」「マジでカリスマすぎます」「今日も解説ぶちかましてください！」「勝利の先達者、期待しております」といった熱烈な声が続々と寄せられている。
直近の投稿で「モンテレイ(メキシコ)めちゃ暑い」「結構メキシコ人のファンが多い」とも伝えた本田。灼熱のモンテレイで繰り出すホットワードに大注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オーラ際立つ！本田圭佑のスタジアム入りショット