Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＭＦ浅倉廉（２５）がJ２ベガルタ仙台に完全移籍することを２１日に発表した。

浅倉はクラブを通じて「藤枝を離れることへの葛藤もありました。それでも、選手として挑戦し続けたいという気持ちと、自分自身をさらに成長させたいという思いが強くあり、新たな環境に身を置いて勝負することを決断しました」とコメント。

「須藤監督と槙野監督はじめ、スタッフの皆さまには、本当に成長させていただきました。今の自分があるのもこれまで関わっていただいた方々のおかげです。そして藤枝ＭＹＦＣに導いてくれた大迫さん、大好きなチームメイト、藤枝で出会ったすべての方々に、心から感謝しています」とクラブへの思いを口にした。

浅倉は地元の静岡学園から拓大を経て、２０２３年から藤枝でプロキャリアをスタート。翌年２年目から２３試合に出場し、２得点を記録。昨季は自身キャリアハイとなる２７試合に出場し、９得点を記録した。しかしながら、今季は明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでプレーオフを含め１９試合１得点。それでも昨季９得点を挙げた得点力や攻撃センスは高く評価されており、新天地でさらなる飛躍を目指す。