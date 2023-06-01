ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。この結果に、第1節の日本―オランダ戦でNHK地上波中継の解説を務めた本田圭佑が、オランダを評した言葉が再脚光を浴びている。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。

オランダのサイド攻撃が見事に嵌ったこの試合。特に左ウイングに入ったガクポが2ゴール、1アシストと躍動した。日本戦でこのガクポを最大限に警戒していたのが本田だ。試合早々から「この何番すか、こいつ？ 11番、めっちゃうざいっすね」と衝撃を受けると、「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ。4はデヨング」と発言。ネット上でも話題を集めていた。

スウェーデン戦で、改めて本田の発言が証明される結果に、X上のファンも改めて称賛を送っている。

「本田さんの見抜きがまた現実に ガクポ止まらなかったよ」

「ただでさえ、本田さんが警戒するほど日本を何度も震え上がられせたガクポ！！」

「やっぱ本田さんさすがやわ オランダの11番がうざい、1にガクポ2にガクポ3にガクポは正しかった」

「本田さんの言うようにオランダはガクポよ。1にガクポ2にガクポ3にガクポや。」

「本田圭佑さんが絶賛したガクポが2ゴール1アシストの大活躍」

「あれだけ11番はウザいって本田さんが言ったのに…日本が堂安さん久保さんで抑えてたのに…」

「解説でガクポやと言い切ってた本田さんの慧眼よ」

「本田さんの言う通りガクポすぎる試合w 日本戦また解説楽しみ」

日本は今日、メキシコ・モンテレイでチュニジアとの第2戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）