「左利きをここには置きたい」本田圭佑がチュニジア戦に向けた“推奨スタメン”を公開！期待するジョーカーや“一番うざい敵キーマン”の名も【日本代表】
元日本代表の本田圭佑が、土曜日に放映された日本テレビ系特番「あす決戦！ 日本×チュニジア徹底分析SP！」に生出演。チュニジア戦に向けた日本代表のスタメンを予想した。
進行を務める明石家さんまさんから「予想はできてますか？」と問われると、「希望も含めて、できてますね」と回答する。そしてまずはオランダ戦のスタメンをみずからパネルに展開（ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛、ＭＦ佐野海舟、鎌田大地、久保建英、堂安律、前田大然、中村敬斗、ＦＷ上田綺世）。そこからチュニジア戦仕様に転換。怪我で欠場する久保のシャドーの位置に堂安をスライドさせ、右サイドには菅原由勢を配備した。ほかに大きな変更はなく、システムも３−４−２−１のままだ。
本田は「これくらいしかいじらないかなと思います、僕だったら。あまりいじりすぎたくないので」と説明し、堂安に関しては「左利きの選手をここ（右シャドー）には置きたいという気持ちがある。オランダ戦での堂安さんの守備力を考えると、右サイドに置いておきたい気持ちも分かるんですけど、もっと攻撃に絡んでほしい希望もあり。オランダ戦よりは攻めれる時間も長くなるかなというのもあって、こういう布陣にしてますね」と続けた。
さらに交代カードについても言及。「交代もすごく大事。あえて伊東（純也）さんを（スタメンで）出さないというところなんですよね。堂安さんが疲れてきたらここに伊東さんを、上田さんが疲れてきたら当然、小川（航基）さんを出すと。得点が欲しい時にはツートップ気味にして、前田さんに代えて（塩貝健人を入れる）って感じですよね」と力説した。
最後はゲームを閉めるクローザー起用への期待も明かす。「チュニジアも監督を代えて後がない。簡単ではないけど、差はあると思うので、決めるところで決めれば１点差、２点って差はついてくると。そうなれば個人的には、５大会連続の（長友）佑都が中村さんに代わって出ると」と話し、スタジオのどよめきを誘った。
１か月前の予想では「日本の２−１勝利」と予想していたという。あらためてスコ予想を振られた本田は「３−１で、プラス１点を追加したいなと思います」と発表して、ふたたびスタジオからは喝采を浴びた。すかさずさんまさんから「チュニジアで一番うざい選手は？」と訊かれ、これには笑みを浮かべながら「10番（ハンニバル・メジブリ）がうまいんで、10番が一番うざいかなと思います」と答えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
進行を務める明石家さんまさんから「予想はできてますか？」と問われると、「希望も含めて、できてますね」と回答する。そしてまずはオランダ戦のスタメンをみずからパネルに展開（ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛、ＭＦ佐野海舟、鎌田大地、久保建英、堂安律、前田大然、中村敬斗、ＦＷ上田綺世）。そこからチュニジア戦仕様に転換。怪我で欠場する久保のシャドーの位置に堂安をスライドさせ、右サイドには菅原由勢を配備した。ほかに大きな変更はなく、システムも３−４−２−１のままだ。
さらに交代カードについても言及。「交代もすごく大事。あえて伊東（純也）さんを（スタメンで）出さないというところなんですよね。堂安さんが疲れてきたらここに伊東さんを、上田さんが疲れてきたら当然、小川（航基）さんを出すと。得点が欲しい時にはツートップ気味にして、前田さんに代えて（塩貝健人を入れる）って感じですよね」と力説した。
最後はゲームを閉めるクローザー起用への期待も明かす。「チュニジアも監督を代えて後がない。簡単ではないけど、差はあると思うので、決めるところで決めれば１点差、２点って差はついてくると。そうなれば個人的には、５大会連続の（長友）佑都が中村さんに代わって出ると」と話し、スタジオのどよめきを誘った。
１か月前の予想では「日本の２−１勝利」と予想していたという。あらためてスコ予想を振られた本田は「３−１で、プラス１点を追加したいなと思います」と発表して、ふたたびスタジオからは喝采を浴びた。すかさずさんまさんから「チュニジアで一番うざい選手は？」と訊かれ、これには笑みを浮かべながら「10番（ハンニバル・メジブリ）がうまいんで、10番が一番うざいかなと思います」と答えていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！