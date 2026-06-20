「ノノガ」出身・ふみの「オキコレ」登場で2曲披露 圧巻の歌唱力で会場掌握
【モデルプレス＝2026/06/20】HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたふみのが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「ノノガ」出身シンガー「オキコレ」で会場沸かす様子
カジュアルなスタイルでステージに姿を現したふみの。割れんばかりの歓声と拍手に包まれる中、まずはデビュー曲「favorite song」を圧巻の歌唱力で披露した。感情を揺さぶるエモーショナルな歌声を会場全体に響かせ、一気に空気を自らのものへと掌握していく。パフォーマンスを終えると、ふみのは弾けるような笑顔でオーディエンスに「沖縄コレクション、楽しんでますかー？」と語りかける。
続けて「2階の人も楽しんでますかー？」と会場の隅々にまで視線を送り、自身もこのステージを心から満喫している様子を見せた。熱気が冷めやらぬ中、ふみのは「この曲は、愛を理由に善と悪が揺らぐ瞬間を歌っている曲になります。それでは聴いてください」と紹介し、テレビ朝日系ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（2026年）の主題歌としても知られている「よくある話」を歌唱。人間の複雑な心の機微をリアルに描き出した歌詞と切ないメロディが、彼女の卓越した表現力によって紡がれ、集まった観客を深くその世界観へと引き込んでいた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
M1. favorite song
M2. よくあるはなし
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ノノガ」出身シンガー「オキコレ」で会場沸かす様子
◆ふみの、2曲披露で会場沸かす
カジュアルなスタイルでステージに姿を現したふみの。割れんばかりの歓声と拍手に包まれる中、まずはデビュー曲「favorite song」を圧巻の歌唱力で披露した。感情を揺さぶるエモーショナルな歌声を会場全体に響かせ、一気に空気を自らのものへと掌握していく。パフォーマンスを終えると、ふみのは弾けるような笑顔でオーディエンスに「沖縄コレクション、楽しんでますかー？」と語りかける。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1. favorite song
M2. よくあるはなし
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