女優の橋本環奈(27)が20日、自身のX(旧ツイッター)を更新。“生誕1万日”を祝うファンへの感謝をつづった。



【写真】映画ワールドプレミアでは美デコルテ露わに登場

橋本は1999年2月3日生まれ。この日を「1日目」とすると、20日に「1万日目」を迎えたことから、ファンの間で「#橋本環奈誕生10000日」と、記念日を祝うポストが数百件登場。誕生日ではないものの、「生まれてきてくれてありがとう」「こんなにも推せて幸せです」などと熱烈なメッセージが相次いだ。



ファンの書き込みに橋本本人も「環者の皆様お優しい、、知らなかったよ10000日なのね いつも環者の優しさに支えられてますありがとう!!」とハートマークの絵文字を添えて反応。「環者」とは橋本のファンの愛称で、橋本のファンクラブ名「橋本純情内科」にちなんで、「患者→環者」と呼ばれている。



節目の日を迎えて「また早くファンミしたい」と呼びかける橋本に、環者たちも「はやく環奈ちゃんに会いたいです!」「環奈ちゃんと出会えたことが人生最大の幸運だと思う!!大好きです」「これ計算する人すごいね」「積み重ねた日々ってすごいなぁ!」などと盛り上がっている。



（よろず～ニュース編集部）