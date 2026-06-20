俳優の土屋太鳳さんの姉で、「ミス・ジャパン2019」グランプリ経験のあるタレントでチアリーダーの土屋炎伽（ほのか）さん（33）のチアリーディング姿が話題になっています。



【写真】「神レベルで可愛い」土屋太鳳の姉・炎伽さんの「美しすぎる」チア姿

炎伽さんは自身のインスタグラムに、「2026年の春シーズンは、7-7の引き分けで幕を閉じました」と投稿。自身がチアリーダーとして所属する社会人アメリカンフットボールチーム「ブルーサンダース」の春シーズンが終了したことを報告し、試合中のチア姿を動画や写真で公開しました。



ショート丈のトップスやヘソ出しのミニ丈パンツなど、さまざまな衣装を着こなす炎伽さん。すらりとした美脚や、きれいなデコルテといった抜群のスタイルが引き立ちます。



笑顔で踊る炎伽さんのチア姿に、コメントでは「素敵」「カッコいい…」「美しすぎる」「ホント癒される」「ドキッ」「天使」「女神過ぎる」「神レベルで可愛い」「すごく引き締まった腹筋」など、多くの絶賛の声が寄せられました。



土屋家は3きょうだいで、弟の神葉（しんば）さんは声優や俳優として活動しています。